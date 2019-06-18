Survivor'da baklava ödülünü kim kazandı? Yusuf ve Bora tansiyonu yükseltti
Survivor 2019'da 30 Haziran büyük final öncesi devam eden mücadelede baklava ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmanın geçtiğimiz bölümünde Kolombiya gezisi ödülü damga vurmuştu. Ekranlara gelen yeni bölümde ise iki takımın yarışmacıları ödül oyunu için kıran kırana mücadeleye tutuştu. Peki, Survivor 2019'da baklava ödülünü kim kazandı? İşte, Survivor'un son bölümüne dair merak edilenler.
Survivor Türkiye Yunanistan'ın geçtiğimiz bölümünde iki günlük Kolombiya tatil ödülü için siyah ve beyaz takım parkurda mücadele etti. Yarışmada her geçen saniye final için rekabet kızışırken, 18 Haziran tarihinde yayınlanan 98. bölümde baklava ödülü mücadelesi yaşandı. İşte, Survivor'un son bölümünde yaşananlara dair bilgiler.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Her bölümü ile izleyenlerin adeta nefesini kesen Survivor 2019'un 98. bölümünde siyah ve beyaz takım ödül oyunu için parkuda mücadele etti. Oyun öncesi Bora ve Yusuf arasında tartışma yaşandı. Seslerin yükselip tansiyonların çıktığı an gergin anlara neden oldu. İkilinin tartışması araya giren diğer tarışmacılar tarafından son buldu.
EMRE YERE YIĞILDI
Survivor'da devam eden ödül oyunu sırasında Emre ve Sude arasında kısa süreli bir gerilim yaşandı. Emre bir anda yere yığınarak, yarışmacı arkadaşlarını korkuttu. Öte yandan, ödül oyununda Yusuf ve Nikos'un karşılaşmaları heyecanlı anlara sahne oldu.
98. bölümde ödül oyununu 10'a 8 beyaz takım kazandı. Ödül sonrası yarışmacılar Survivor'a motive oldu.
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