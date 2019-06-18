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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.06.2019 - 23:35, Son Güncelleme:

Survivor'da baklava ödülünü kim kazandı? Yusuf ve Bora tansiyonu yükseltti

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Survivor'da baklava ödülünü kim kazandı? Yusuf ve Bora tansiyonu yükseltti

Survivor 2019'da 30 Haziran büyük final öncesi devam eden mücadelede baklava ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmanın geçtiğimiz bölümünde Kolombiya gezisi ödülü damga vurmuştu. Ekranlara gelen yeni bölümde ise iki takımın yarışmacıları ödül oyunu için kıran kırana mücadeleye tutuştu. Peki, Survivor 2019'da baklava ödülünü kim kazandı? İşte, Survivor'un son bölümüne dair merak edilenler.

Survivor Türkiye Yunanistan'ın geçtiğimiz bölümünde iki günlük Kolombiya tatil ödülü için siyah ve beyaz takım parkurda mücadele etti. Yarışmada her geçen saniye final için rekabet kızışırken, 18 Haziran tarihinde yayınlanan 98. bölümde baklava ödülü mücadelesi yaşandı. İşte, Survivor'un son bölümünde yaşananlara dair bilgiler.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Her bölümü ile izleyenlerin adeta nefesini kesen Survivor 2019'un 98. bölümünde siyah ve beyaz takım ödül oyunu için parkuda mücadele etti. Oyun öncesi Bora ve Yusuf arasında tartışma yaşandı. Seslerin yükselip tansiyonların çıktığı an gergin anlara neden oldu. İkilinin tartışması araya giren diğer tarışmacılar tarafından son buldu.

EMRE YERE YIĞILDI

Survivor'da devam eden ödül oyunu sırasında Emre ve Sude arasında kısa süreli bir gerilim yaşandı. Emre bir anda yere yığınarak, yarışmacı arkadaşlarını korkuttu. Öte yandan, ödül oyununda Yusuf ve Nikos'un karşılaşmaları heyecanlı anlara sahne oldu.

98. bölümde ödül oyununu 10'a 8 beyaz takım kazandı. Ödül sonrası yarışmacılar Survivor'a motive oldu.

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