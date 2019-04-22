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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.04.2019 - 23:35, Son Güncelleme:

Survivor'da araba ödülünü kim kazandı?

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Survivor'da araba ödülünü kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2019'un 53. bölümünde sembol ve araba ödülü heyecanı yaşandı. Survivor'da birleşme partisi sonrası büyük finale doğru heyecan devam ederken, yarışmacılar ödül oyunları için yine parkurda ter döktü. Peki, Survivor'un 22 Nisan tarihli 53. bölümünde araba ödülünü bu hafta hangi yarışmacı kazandı? İşte, Survivor'un 53. bölümünde yaşananlar ve araba ödülünün kazanan ismi.

Türkiye-Yunanistan formatı ile seyirci ile buluşan Survivor 2019'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor'un 22 Nisan Pazartesi tarihli 53. bölümünde yarışmacılar sembol oyunu için rakiplerine karşı kıyasıya mücadele verdi. Sembol oyununun ardından oynanan araba ödülünde ise bu hafta Survivor'un araba ödülünü kazanan yarışmacısı belli oldu. Peki, Survivor'da araba ödülü ve sembol oyununu kimler kazandı? İşte, merak edilenler....

ATAKAN VE SABRİYE TANSİYONU YÜKSELTTİ

Survivor'un 22 Nisan tarihinde yayınlanan bölümünde sembol oyunu için kızlar ve erkekler ayrı ayrı yarıştı. Oyun sırasında Atakan ve Sabriye kısa süreli bir tartışma yaşadı. tartışma ile ilgili Bora, 'Atakan başarısızlığını başkalarına bağlıyor' şeklinde yorumladı.

SEMBOL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

 Survivor 2019'un 53. bölümünde Türk yarışmacılar sembol oyunu için parkurda ter döktü. Survivor 2019'da sembol oyununu son 2 haftadır Hikmet kazanmıştı. Kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı yarıştığı sembol oyununun kazanan isimleri açıklandı. Oyunun kazananı kadınlarda Büşra, erkeklerde ise Emre oldu.

SURVİVOR'DA ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 22 Nisan tarihli 53. bölümünde yarışmacılar araba ödülünü kazanmak için yine kıyasıya mücadele verdi. Araba oyunu öncesi Hikmet oyunla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, 'Bende kısmet yok' dedi. Survivor 2019'da araba ödülünün kazanan ismi gecenin sonunda belli olacak.

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