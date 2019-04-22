Survivor'da araba ödülünü kim kazandı?
TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2019'un 53. bölümünde sembol ve araba ödülü heyecanı yaşandı. Survivor'da birleşme partisi sonrası büyük finale doğru heyecan devam ederken, yarışmacılar ödül oyunları için yine parkurda ter döktü. Peki, Survivor'un 22 Nisan tarihli 53. bölümünde araba ödülünü bu hafta hangi yarışmacı kazandı? İşte, Survivor'un 53. bölümünde yaşananlar ve araba ödülünün kazanan ismi.
Türkiye-Yunanistan formatı ile seyirci ile buluşan Survivor 2019'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor'un 22 Nisan Pazartesi tarihli 53. bölümünde yarışmacılar sembol oyunu için rakiplerine karşı kıyasıya mücadele verdi. Sembol oyununun ardından oynanan araba ödülünde ise bu hafta Survivor'un araba ödülünü kazanan yarışmacısı belli oldu. Peki, Survivor'da araba ödülü ve sembol oyununu kimler kazandı? İşte, merak edilenler....
ATAKAN VE SABRİYE TANSİYONU YÜKSELTTİ
Survivor'un 22 Nisan tarihinde yayınlanan bölümünde sembol oyunu için kızlar ve erkekler ayrı ayrı yarıştı. Oyun sırasında Atakan ve Sabriye kısa süreli bir tartışma yaşadı. tartışma ile ilgili Bora, 'Atakan başarısızlığını başkalarına bağlıyor' şeklinde yorumladı.
SEMBOL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?
Survivor 2019'un 53. bölümünde Türk yarışmacılar sembol oyunu için parkurda ter döktü. Survivor 2019'da sembol oyununu son 2 haftadır Hikmet kazanmıştı. Kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı yarıştığı sembol oyununun kazanan isimleri açıklandı. Oyunun kazananı kadınlarda Büşra, erkeklerde ise Emre oldu.
SURVİVOR'DA ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 22 Nisan tarihli 53. bölümünde yarışmacılar araba ödülünü kazanmak için yine kıyasıya mücadele verdi. Araba oyunu öncesi Hikmet oyunla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, 'Bende kısmet yok' dedi. Survivor 2019'da araba ödülünün kazanan ismi gecenin sonunda belli olacak.
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