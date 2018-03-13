Survivor Yiğit Dikmen kimdir? Yiğit Dikmen kaç yaşında?

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2018'e katılacak olacak olan yeni yarışmacıları açıklamasının ardından Yiğit Dikmen en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Yiğit Dikmen'in kim olduğunu merak eden vatandaşlar, yeni yarışmacı Yiğit Dikmen'in daha önce neler yaptığını araştırmaya başladı. Peki Yiğit Dikmen kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte detaylar...

YİĞİT DİKMEN KİMDİR?

1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yiğit Dikmen, uzun yıllar amatör kümede futbol oynamıştır ve 2011 yılından beri de “Crossfit” ile uğraşmaktadır. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2014 yarışmasından gönüllüler takımında yer alan Yiğit Dikmen buradaki performansı ile dikkatleri üzeri çekti ve Turabi ile yaşadığı sert tartışmalarla akıllarda kaldı.

Survivor 2014 yarışmasından sonra yıldızı parlayan Yiğit Dikmen, bir süre oyunculuk eğitimi almasının ardından 2015 yılında Fox Tv'de ekrana gelen 'Şehrin Melekleri' adlı dizide rol aldı ve "Fırat Ünver" karakterini canlandırdı. Yiğit Dikmen'nin yer aldığı bir diğer dizi projesi ise Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hayat Mucizelere Gebe" oldu. Yiğit Dikmen dizide Hande Ataizi, Damla Colbay ve Işıl Yücesoy ile birlikte rol aldı.

Dizi sektörüne adım atmasının ardından yaptığı bir röportajda Survivor hakkında söylediği şu sözler ile dikkat çekti:

Survivor hayatımın dönüm noktalarından biri aslında... Hep sporun içinde biri olarak, beyaz yakalı olma fikri beni çok sıkmıştı. Ben de hayatımın akışını değiştirmek adına "Survivor"a katılmaya karar verdim. Hedefim yarışmayı kazanıp crossfit salonu açmaktı. Yarışmanın finali hayalimdeki gibi olmadı belki ama çok önemli şeyler öğrendim, yaşadığım hayatın hem ne kadar değerli hem de ne kadar değersiz olduğunu gördüm. İnsan, hayatında her anın kıymetini bilmeli, boşa zaman geçirmemeli, bunu öğrendim. Hepsinden önemlisi, sevdiklerine sevgisini göstermeyi başarabilen bir adam oldum sanırım.

Yiğit Dikmen son olarak, Acun Ilıcalı'nın kararı ile birlikte Survivor 2018'e dahil oldu. Başarılı yarışmacı Yiğit Dikmen, Survivor'da 4 yıl aradan sonra All Star takımında yarışacak.