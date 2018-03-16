Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Oyun anında büyük panik!

Survivor'ın bu akşam yayınlanacak bölümü öncesinde ekranlara gelen fragman yürekleri ağza getiriyor. Survior yarışmasında bu haftanın ödülü yarışmacıların tahmini doğrultusunda ailelerinden gelen mesaj veya iletişim olacak. Yarışma öncesinde de yaşananlar izleyenleri korkuttu. Funda parkurun sudan atlandığı bölümde, kendisini suya bıraktıktan sonra tekrar yüzeye çıkmakta zorlanıyor. Görüldüğü kadarıyla su yüzeyine çıkamayan Funda'nın imdadına yarışmacılar koşmaya başlıyor..

İşte o anlar..

SURVİVOR'A 4 YENİ İSİM

Ödül oyunu başlamadan önce Alp Kırşan her iki takıma da sürprizler yaptı. All-Star takımına, gönüllüler takımına 2 yeni yarışmacının dahil olacağını söyledi. Yiğit Dikmen ve Elif Şadoğlu ünlüler takımına katılırken gönüllüler takımını da Mustafa Kemal Kurt ve Batuhan Buğra Eruygun dahil oldu. Gönüllüler takımına katılan iki isimde oldukça dikkat çekti. İlk oyunlarına çıkan yarışmacılar oldukça başarılı performans sergilediler.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın bu akşam oynanan ödül oyununda ödül tavuk ızgara ve salata olarak açıklandı ve eşleşmelerin ardından yeni yarışmacılar dahil olmak üzere oyun başladı.

Kıran kırana mücadelenin geçtiği Survivor'daki ikinci ödül oyununda All Star takımı rakibine 10-8'lik üstünlük kurdu ve ödülü kazanan takım oldu.

Son oyunda Sema ve Nevin Yanıt karşı karşıya geldi. Parkuru başa baş geçen iki yarışmacı, atışlarda da kıyasıya mücadele etti. Ancak Sema, atışlarda daha iyi performans gösterince etabı kazandı ve ödülü All Star takımına kazandırdı.