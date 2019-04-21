Survivor 2019 yarışmacısı Konstantinidis Panagiotis kimdir?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2019'da büyük finale doğru heyecan devam ederken birleşme partisine katılacak yarışmacılar da belli oldu. Bu yarışmacılardan biri de Konstantinidis Panagiotis olarak açıklandı. Peki, Survivor yarışmacısı Konstantinidis Panagiotis kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Konstantinidis Panagiotis 'nin hayatı ile ilgili merak edilenler...
Türkiye-Yunanistan formatı ile yayınlanan ve çok sayıda kişinin takip ettiği Survivor 2019'da birleşme partisine katılacak olan, Konstantinidis Panagiotis internet kullancıcıları tarafından merak konusu oldu. İşte, iddialı çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Survivor yarışmacısı Panagiotis Konstantinidis'nin hayatı ile ilgili bazı bilgiler...
Konstantinidis Panagiotis, 24 yaşında ve Atina'da daimi olarak yaşıyor. Bir beslenme ve eğitim danışmanı olarak çalışan Konstantinidis Panagiotis, kararlı, inatçı ve tutkulu bir yapısı olduğunu söylüyor. Çok hızlı ve çevik olduğunu düşünüyor. Ana spor aktivitesi dövüş sanatlarıdır. Altın Balkan Şampiyonu unvanını kazanan Konstantinidis Panagiotis, Survivor tanıtımında rakiplerine “Hayatım boyunca savaş sanatları ve sporla uğraştım. Bu yüzden rakiplerim sadece sırtımı görecekler. “ mesajını göndermişti.
Yarışmacı hayatının en mutlu olduğu anı Balkan Şampiyonası'nda karetede aldığı madalya olarak anlatıyor. Kendini Konstantinidis hızlı ve yarışçı olarak tanımlıyor.
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