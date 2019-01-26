Survivor 2019 Türk ve Yunan takımları belli oldu! Survivor yarışmacıları kimler?
Bu sene Türkiye - Yunanistan formatıyla yapılacak olan Survivor 2019, 2 Şubat Cumartesi akşamı ekranlara 'merhaba' diyecek. İlk bölüme kısa bir süre kala Acun Ilıcalı'dan tanıtım videosu paylaşımı geldi. İşte, merakla araştırılan o isimler...
Şubat ayında başlayacak Survivor Türkiye - Yunanistan için geri sayım sürerken, Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Sevilen yarışmanın Türkiye ve Yunanistan takımı kadrosu belli oldu ve Türkiye takımı tanıtım videosu Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından paylaşıldı. İşte, Survivor Türkiye - Yunanistan yarışmacıları ve tanıtım videoları...
Acun Ilıcalı'nın Instagram'dan yaptığı paylaşım şöyle; İşte #Survivor Türkiye-Yunanistan’ın Türkiye kadrosu ve ilk tanıtımımız. Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim.
Tanıtım videosunda görüldüğü üzere Survivor Türkiye - Yunanistan'nın Türkiye kadrosunda yer alacak isimler şunlar;
Hakan Kanık, Sude Burcu, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Bora Edin, Ecem Onaran, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Atakan Işıktutan, Melisa Emirbayer, Büşra Yalçın ve Okay Köksal.
YUNAN TAKIMI DA BELLİ OLDU
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