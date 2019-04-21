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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.04.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

Survivor Seda Ocak kimdir, kaç yaşında?

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Survivor Seda Ocak kimdir, kaç yaşında?

Survivor 2019 yarışmasında birleşme partisine kadar kalmayı başaran isimlerden biri de Seda Ocak oldu. Daha önceki sezonların iddialı ismi Sema Aydemir'in ikizi olan Seda Ocak, 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktığını açıklamıştı. İşte, Seda Ocak'ın hayatına ilişkin bilgiler

Sema Aydemir'in ikizi olan Seda Ocak, önce anaokulu öğretmenliği, ardından spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı. İkizi Sema Aydemir gibi oldukça hırslı bir yarışmacı olan Seda Ocak, performansıyla göz dolduruyor.

Seda Ocak, 21 Nisan itibariyle 57 puanla 7.sırada yer alıyor.

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