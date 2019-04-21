Survivor Seda Ocak kimdir, kaç yaşında?
Survivor 2019 yarışmasında birleşme partisine kadar kalmayı başaran isimlerden biri de Seda Ocak oldu. Daha önceki sezonların iddialı ismi Sema Aydemir'in ikizi olan Seda Ocak, 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktığını açıklamıştı. İşte, Seda Ocak'ın hayatına ilişkin bilgiler
Sema Aydemir'in ikizi olan Seda Ocak, önce anaokulu öğretmenliği, ardından spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı. İkizi Sema Aydemir gibi oldukça hırslı bir yarışmacı olan Seda Ocak, performansıyla göz dolduruyor.
Seda Ocak, 21 Nisan itibariyle 57 puanla 7.sırada yer alıyor.
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