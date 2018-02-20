Survivor Marcus kimdir, kaç yaşında? Marcus’un gerçek ismi ne?

Survivor 2018 Gönüllüler'in en dikkat çeken isimlerinden biri olan Marcus Yiğit Aral, 1980 doğumlu. 18 yaşında Amerika’ya taşındı.söylemişti. Eğitimini University Of Miami'de tamamladı. İstanbul'da yer alan model ajansında 3 yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında California'ya yerleşen Marcus, burada da İstanbul'da yapmakta olduğu işini devam ettirmiştir. Şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisidir. Amerika, Avrupa ve Türkiye arasında seyahat eden, bu anları sık sık Instagram hesabından paylaşan Marcus, Survivor'a katılma amacının “kendi sınırlarımı denemek" olduğunu söylemişti.



ADRİANA LİMA İLE ARKADAŞ ÇIKTI



Amerika’da yaşamasını sürdüre Marcus Aral’ın Metin Hara ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Adriana Lima ile arkadaş olduğu ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, e Adriana Lima’yla yaptığı telefon konuşmasının detaylarını açıkladı. Acun Ilıcalı “Marcus senin yarışmaya gireceğini öğrendiği zaman Adriana Lima bana mesaj attı.” dedi. Marcus ise “Eet Maimi’den tanıyorum. Uzun seneler oldu” karşılığıın verdi.



Acun şöyle devam etti: “Bana da gerçek mi dedi. Gerçek dedim. Yapamaz dedi. Yapacakmış dedim. Bayağı bir şakalaştık.”