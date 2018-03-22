Survivor Hilmi Cem kimdir kaç yaşında? Parkur performansı düşüyor
Survivor Hilmi Cem, yarışmanın sakin ama hırçın ismi olarak dikkat çekiyor. Daha önce iki kez Survivor deneyimi yaşayan Hilmi Cem İntepe, bunlardan birisinde şampiyonluğu tatmış, diğerinde ise yarışmadan üçüncü olarak ayrımıştır. Yarışmanın önemli isimleri arasında yer alan Survivor Hilmi Cem, şampiyonluk adayları arasındaki konumunu sürdürüyor. Peki, Survivor Hilmi Cem kimdir kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Survivor Hilmi Cem İntepe, bu yarışmaya daha önce iki kez katılmış olmanın avantajını üzerinde bulunuduruyor. Ada şartlarına hayli aşina olan Hilmi Cem, ilk hafta saniyede 0,67 metre koşarken ikinci hafta daha fazla oyuna çıkmasına rağmen bunu saniyede 1,01 metreye çıkararak büyük bir atılım yapmıştır. Ancak bu durum dördüncü ve beşinci hafta giderek düşmeye devam etmiştir. Hilmi Cem, puan durumunda 60 puan ile listesinin 8'nci sırasında yer alıyor.
19 Mayıs 1992 tarihinde Muğla Yenice’de doğdu. Anne ve babası ilkokul öğretmeni ola İntepe’nin, İstanbul’da yaşayan bir ablası var. İntepe 18 yaşına kadar Bodrum Güvercinlik’te yaşadı ve Bodrum lisesinden mezun oldu. 15 yaşında kendi kendine dans etmeye başlayan Hilmi Cem hiçbir yardım almadan her şeyi kendi öğrendi. 17 yaşında latin danslarına yazılan Hilmi Cem, bir çok kez salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Hilmi Cem İntepe, Muğla üniversitesinde (BESYO)Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda okumaya devam ediyor. Hilmi Cem İntepe, 2013 yılında, Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarıştı ve ilk defa bir gönüllü olarak finale adını yazdıran şampiyon oldu. 2015 yılında yapılan Survivor All Star yarışmasına Gönüllüler takımından katılan İntepe, yarışmayı 3. sırada tamamladı. Ayrıca; Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu ve Bodrum Masalı dizilerinde ve Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4 ve yakında vizyona girecek Vecihi Hürkuş filminde rol almıştır.
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