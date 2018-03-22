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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.03.2018 - 16:28, Son Güncelleme:

Survivor Hilmi Cem kimdir kaç yaşında? Parkur performansı düşüyor

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Survivor Hilmi Cem kimdir kaç yaşında? Parkur performansı düşüyor

Survivor Hilmi Cem, yarışmanın sakin ama hırçın ismi olarak dikkat çekiyor. Daha önce iki kez Survivor deneyimi yaşayan Hilmi Cem İntepe, bunlardan birisinde şampiyonluğu tatmış, diğerinde ise yarışmadan üçüncü olarak ayrımıştır. Yarışmanın önemli isimleri arasında yer alan Survivor Hilmi Cem, şampiyonluk adayları arasındaki konumunu sürdürüyor. Peki, Survivor Hilmi Cem kimdir kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Survivor Hilmi Cem İntepe, bu yarışmaya daha önce iki kez katılmış olmanın avantajını üzerinde bulunuduruyor. Ada şartlarına hayli aşina olan Hilmi Cem, ilk hafta saniyede 0,67 metre koşarken ikinci hafta daha fazla oyuna çıkmasına rağmen bunu saniyede 1,01 metreye çıkararak büyük bir atılım yapmıştır. Ancak bu durum dördüncü ve beşinci hafta giderek düşmeye devam etmiştir. Hilmi Cem, puan durumunda 60 puan ile listesinin 8'nci sırasında yer alıyor.

19 Mayıs 1992 tarihinde Muğla Yenice’de doğdu. Anne ve babası ilkokul öğretmeni ola İntepe’nin, İstanbul’da yaşayan bir ablası var. İntepe 18 yaşına kadar Bodrum Güvercinlik’te yaşadı ve Bodrum lisesinden mezun oldu. 15 yaşında kendi kendine dans etmeye başlayan Hilmi Cem hiçbir yardım almadan her şeyi kendi öğrendi. 17 yaşında latin danslarına yazılan Hilmi Cem, bir çok kez salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Hilmi Cem İntepe, Muğla üniversitesinde (BESYO)Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda okumaya devam ediyor. Hilmi Cem İntepe, 2013 yılında, Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarıştı ve ilk defa bir gönüllü olarak finale adını yazdıran şampiyon oldu. 2015 yılında yapılan Survivor All Star yarışmasına Gönüllüler takımından katılan İntepe, yarışmayı 3. sırada tamamladı. Ayrıca; Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu ve Bodrum Masalı dizilerinde ve Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4 ve yakında vizyona girecek Vecihi Hürkuş filminde rol almıştır.

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