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Survivor Elif Şadoğlu kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2018'e katılacak olacak olan yeni yarışmacıları açıklamasının ardından Elif Şadoğlu en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Elif Şadoğlu'nun kim olduğunu merak eden vatandaşlar, yeni yarışmacı Elif Şadoğlu'nun kim olduğunu ve daha önce neler yaptığını araştırmaya başladı. Peki Elif Şadoğlu kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Hürriyet Haber
13.03.2018 - 10:36 | Son Güncelleme :

Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabından yaptığı açıklamayla birlikte Survivor'a katılacak olan 4 yeni isimden biri olan Elif Şadoğlu'nun kimliği sorgulanmaya başlandı. Elif Şadoğlu kimdir sorusu birçok Survivor izleyicisi tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer aldı. İşte Survivor 2018'e katılan ve All Star takımında mücadele edecek olan Elif Şadoğlu hakkında merak edilenler...

ELİF ŞADOĞLU KİMDİR?

1992 yılında dünyaya gelen Elif Şadoğlu, Fitness Eğitmenliği yapmaktadır. Katıldığı 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu olan Elif Şadoğlu, geçtiğimiz yıl düzenlenen Survivor 2017'de yer almış ve yapılan halk oylamasının ardından adaya veda etmişti.

Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken ve kaslı vücuduyla verdiği pozlarla sportmen kişiliği ön plana çıkan Elif Şadoğlu, katıldığı Survivor 2017'nin tanıtımında, "Hayatta hayatı ya en iyi yapacaksın, ya da en iyi yapana bırakacaksın" sözleriyle ne kadar iddialı bir yarışmacı olduğunu vurgulamıştır.

Elif Şadoğlu son olarak, Acun Ilıcalı'nın kararı ile birlikte Survivor 2018'e dahil oldu. Başarılı yarışmacı Elif Şadoğlu, Survivor 2018'de All Star takımında yarışacak.

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