Survivor Bora Edin kimdir? Kaç yaşındadır?
Survivor 2019 yarışmasında Türkiye takımında yer alan Bora Edin, birçok kişi tarafından sorgulanmaya başlayan isimlerin başında yer almaya başladı. Hırslı ve atletik yapısıyla dikkat çeken Bora Edin'in kişisel hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Bora Edin kimdir? Kaç yaşındadır?
23 Mart 1984 doğumlu Bora Edin, 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşadı. Lisede eğitim için Malta’ya gitti ve burada Hibernians futbol takımında oynadı. 2 yıl sonra Türkiye’ye dönüş yaptı, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okudu. Yeditepe Üniversitesi’nde futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon oldular. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbol dışında pinpon, tenis, yüzme gibi pek çok sporla uğraşıp başarılar elde etti. Şu anda CrossFit eğitmenliği yapıyor.
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