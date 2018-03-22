Survivor Berna Canbeldek kimdir? Kaç yaşındadır?
Survivor Berna Canbeldek kimdir sorusu birçok izleyici tarafından en çok merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Survivor'ın önceki sezonlarında gösterdiği agresif ve hırslı tavrıyla akıllara kazınan Berna Canbeldek kimdir? Kaç yaşındadır?
Survivor All Star yarışmasında yer alacak olan Berna Canbeldek 1989 yılında dünyaya gelmiştir. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim alan Canbeldek dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgilenmektedir. Türkiye’den Almanya’ya göç eden ailesiyle birlikte Berlin’de yaşamaktadır.
2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan ve geniş kitleler tarafından tanınan Berna Canbeldek, Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına da katılmış ve buradaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Survivor 2014'de Sahra ile arasında çıkan kavganın ardından Berna diskalifiye olarak adadan ayrılmıştı.
İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşan Berna Canbeldek, 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulan Boxun Yıldızları’nda ring’e çıkmıştır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle