Survivor Adem kimdir? Adem Kılıççı kaç yaşında?

Adem Kılıççı, Survivor All Star'da yarışmaya hak kazanan isimlerden biri oldu. 2018 sezonunun başarılı isimlerinden biri olarak gösterilen ve güçlü isimleri arasından sıyrılarak 2. olmayı başaran Adem Kılıççı'nın bu sezonki performansı merak ediliyor. Peki Adem Kılıççı kimdir? Survivor All Star Adem kaç yaşında?

Adem Kılıçcı, 05 Mart 1986, Ağrı doğumlu, Türk boksördür. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. Fenerbahçe TV'de yayınlanan bir röportajda Rusya'dan (Kafkasya'dan) gelen bir Türk ailesinden olduğunu belirtmiştir. Ayrıca annesinin Erzurumlu olduğunu belirtmiştir. Karapapak Türkleri'nden olduğu biliniyor.21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor kadrosunda yer alarak Ünlüler takımında yarıştı. Survivor büyük finaline kadar kalmayı başaran Adem Kılıçcı, 1.liği son anda kaçırarak KKTC'de 2'nci olmuştur.

BAŞARILARI

2004

Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

2007

Chicago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

2008

2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a 14-3 yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıççı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı.

2009

Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya aldı. (İtalya Pascara)

2011

2011 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya kazandı. (Ankara)

2012

1.turda Türkmenistanlı Nursahat Pazziyev'i 14-7 yendi.

2.turda Sırp Aleksandar Drenovak'ı 20-11 yendi.

Çeyrek finalde Japon Ryota Murata'ya 17-13 yenilerek elendi.

Londra Olimpiyatlarında yarıştı. 1 Şubat 2017 tarihli bir Uluslararası Olimpiyat Komitesi kararıyla, doping testinde dehydrochlormethyl testosterone (turinabol) isimli yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle Londra Olimpiyatlarından diskalifiye olmuştur ve aldığı derece (5.'lik) iptal edilmiştir.

2013

2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazanmıştır (Mersin)

2014-2015

2014-2015 Dünya Boks Federasyonunun (AIBA) düzenlediği APB Profesyonel Boks Liginde Dünya Şampiyonu olarak Rio Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanmıştır. Numunesinde yasaklı maddeye rastlanması nedeniyle Rio'ya gidememiştir.

ADEM KILIÇÇI'NIN SON PAYLAŞIMI