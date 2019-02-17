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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
17.02.2019 - 12:31, Son Güncelleme:

Survivor 2019’un 9. Bölümünde kim kazandı? Dokunulmazlık hangi takımın oldu?

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Survivor 2019’un 9. Bölümünde kim kazandı? Dokunulmazlık hangi takımın oldu?

Survivor Türkiye-Yunanistan dokuzuncu bölümde takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyunu öncesinde ise sürpriz bir ödül oyunu oynandı. Ödül oyunu 2 puanlık farkla Yunan takımına gitti. Peki, Survivor 2019’un 9. Bölümünde dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, Survivor son bölümde yaşananların kısa bir özeti

Survivor, 16 Şubat Cumartesi günü 9. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Açlığın her geçen gün daha da zorladığı Survivor’ın son bölümünde dokunulmazlık mücadelesi kıran kırana geçti. Yarışmanın ilk elenen ismi kendi aralarından çıkan Türk takımı, bu durumun verdiği hırsla haftanın ilk dokunulmazlığı için yarıştı. Oldukça zorlu bir parkurda karşı karşıya gelen her iki takım da, oyunu kazanıp üstünlük sağlamak için büyük çaba harcadı. Survivor 2019’un 9. Bölümünde dokunulmazlığı kim kazandı?

İlk sayıları rakibine kaptıran Türk takımı, sonrasında büyük bir atak gerçekleştirerek Yunan takımına tek bir sayı bile vermedi ve Survivor dokunulmazlık oyununu 10’a 4 kazandı.

Survivor Türkiye-Yunanistan 10. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için mücadele verilecek. Türk takımının kazanması durumunda, genel skor 2-0 olacak ve Yunan takımından eleme adayları belirlenecek. Eğer dokunulmazlıklarda eşitlik sağlanırsa, iki takım 3. dokunulmazlık için yarışacak.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA ÖN PLANA ÇIKAN ANLAR

Survivor Türkiye Yunanistan son bölümünde dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen Seda ve Ria'nın mücadelesi dikkatleri çekti. İki atışta başarılı olanın puanı alacağı parkurda, Yunan takımı yarışmacısı Ria, atışa erken gelmesine rağmen sayıyı alamadı. İki atışta da başarılı olan Seda, Türk takımıan puanı kazandıran isim oldu ve takım arkadaşlarının yüzünü güldürdü. Öte yandan Sude ile karşı karşıya gelen Elpida, aldığı sayının ardından kendisine 'atamıyor' şeklinde bağıran Hikmet'e tepki gösterdi.

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