Survivor 2019’un 9. Bölümünde kim kazandı? Dokunulmazlık hangi takımın oldu?
Survivor Türkiye-Yunanistan dokuzuncu bölümde takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyunu öncesinde ise sürpriz bir ödül oyunu oynandı. Ödül oyunu 2 puanlık farkla Yunan takımına gitti. Peki, Survivor 2019’un 9. Bölümünde dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, Survivor son bölümde yaşananların kısa bir özeti
Survivor, 16 Şubat Cumartesi günü 9. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Açlığın her geçen gün daha da zorladığı Survivor’ın son bölümünde dokunulmazlık mücadelesi kıran kırana geçti. Yarışmanın ilk elenen ismi kendi aralarından çıkan Türk takımı, bu durumun verdiği hırsla haftanın ilk dokunulmazlığı için yarıştı. Oldukça zorlu bir parkurda karşı karşıya gelen her iki takım da, oyunu kazanıp üstünlük sağlamak için büyük çaba harcadı. Survivor 2019’un 9. Bölümünde dokunulmazlığı kim kazandı?
İlk sayıları rakibine kaptıran Türk takımı, sonrasında büyük bir atak gerçekleştirerek Yunan takımına tek bir sayı bile vermedi ve Survivor dokunulmazlık oyununu 10’a 4 kazandı.
Survivor Türkiye-Yunanistan 10. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için mücadele verilecek. Türk takımının kazanması durumunda, genel skor 2-0 olacak ve Yunan takımından eleme adayları belirlenecek. Eğer dokunulmazlıklarda eşitlik sağlanırsa, iki takım 3. dokunulmazlık için yarışacak.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA ÖN PLANA ÇIKAN ANLAR
Survivor Türkiye Yunanistan son bölümünde dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen Seda ve Ria'nın mücadelesi dikkatleri çekti. İki atışta başarılı olanın puanı alacağı parkurda, Yunan takımı yarışmacısı Ria, atışa erken gelmesine rağmen sayıyı alamadı. İki atışta da başarılı olan Seda, Türk takımıan puanı kazandıran isim oldu ve takım arkadaşlarının yüzünü güldürdü. Öte yandan Sude ile karşı karşıya gelen Elpida, aldığı sayının ardından kendisine 'atamıyor' şeklinde bağıran Hikmet'e tepki gösterdi.
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