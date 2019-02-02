Survivor 2019 yarışmacısı Yusuf Karakaya kimdir? Kaç yaşında?
Survivor 2019'da Türk takımı adına yarışan Yusuf Karakaya, Survivor'ın iddialı isimlerden biri olarak gösteriliyor. Türkiye-Yunanistan formatıyla izleyici karşısına çıkan Survivor 2019'da yer alan yarışmacılardan Yusuf Karakaya'nın kim olduğu ve özel yaşamına dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Yusuf Karakaya kimdir?
1994 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. Kickboks ile profesyonel olarak ilgileniyor. Sporla olan ilişkisi, 14 yaşındayken tesadüfen başladı.
O zamandan beri spora dahil oldu. Çiftçi olan ailesin onun sporcu olmasına karşı çıkmıştır. Bunun üzerine Yusuf Karakaya başka bir şehirdeki kickboks okulunda yazılmış ve başarılı bir kickboks sporcusu olmuştur.
Uluslararası ve Türkiye geneli amatör başarıları olan Yusuf Karakaya'nın Survivor sloganıysa ise şu: Yaptığım en iyi işi yapmaya, savaşmaya gidiyorum.
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