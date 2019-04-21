Survivor 2019 yarışmacısı Sude Burcu kimdir?
Survivor 2019'da birleşme partisine kadar kalmayı başaran isimlerden biri de Sude Burcu oldu. Yarışmanın en genç isimlerinden biri olan Sude Burcu'nun hayatına ilişkin bilgiler yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Sude Burcu kimdir?
Sude Burcu, 11 Mayıs 1996 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Sportmen bir aileden gelen Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.
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