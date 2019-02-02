Survivor 2019 yarışmacısı Ria Kolovou kimdir?
Survivor 2019 yarışmacılarından biri de Ria Kolovou oldu. Tanıtımda ‘Temizlik takıntım var, Survivor’da Yunan takımını ben derleyip toplayacağım. ‘sözleriyle merak uyandıran Ria Kolovou’nın nasıl bir performans sergileyeceği de merak konusu. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Ria Kolovou kimdir?
Ria Kolovou, 30 yaşında ve Edessa'dan geliyor. Selanik Jimnastik Akademisi'nden mezun oldu ancak Mikonos'ta bir butik işletiyor. Sosyal, aktif ama aynı zamanda bencil olduğunu ifade eden Ria Kolovou , temizlik işleriyle uğraşmayı seviyor. Türklerin oyunda nasıl olacağını bilmiyor, çünkü bildiği tek Türk, Mykonos'taki müşterileri.
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