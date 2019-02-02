Survivor 2019 yarışmacısı Mavroudea Nadia kimdir?
Bu yıl Türkiye-Yunanistan formatıyla ekranlara gelen Survivor 2019'da Yunanistan takımı adına adada olacak yarışmacılardan biri de Mavroudea Nadia. Güçlü fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Mavroudea Nadia'nın kim olduğunu ve Yunanistan'da neler yaptığını merak eden vatandaşlar, bu kapsamda bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Mavroudea Nadia kimdir?
Yunanistan'un başkenti Atina'da yaşayan Mavroudea Nadia, 27 yaşında ve evli. 3 yaşında bir kız çocuk annesi olan yarışmacı, kişisel antrenör olarak çalışmaktadır. İyi fiziksel durumda olan Mavroudea Nadia, Türk ekibinin kadınları için zor bir rakip olacağını düşünüyor.
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