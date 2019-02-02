Survivor 2019 yarışmacısı Kader Karakaya kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Survivor 2019'da Türk takımı adına yarışan Kader Karakaya, Survivor'ın iddialı kadın yarışmacılarından biri olarak gösteriliyor. Türkiye-Yunanistan formatıyla izleyici karşısına çıkan Survivor 2019'da yer alan Kader Karakaya'nın kim olduğu ve özel yaşamına dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Survivor 2019 yarışmacısı Kader Karakaya kimdir?
1996 yılında Osmangazi'de doğdu. 22 yaşındaki Kader Karakaya, Survivor 2019'a "Takımın bana ihtiyacı var" sloganı ile Bursa'dan katılıyor. FB Spor Okulları’nda futbol eğitmeni olan Kader Karakaya, "Survivor beni heyecanlandırıyor" diyor.
Şu anda Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde 4. sınıfta eğitimine devam ediyor. Yarışmanın tanıtım videosunda kendini anlatan Kader Karakaya, 4 yaşında spora başladığını ve küçük yaşlarda Lösemi hastalığına yakalandığını belirterek, "Hayat beni bir Survivor olarak yetiştirdi" sözleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
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