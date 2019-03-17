Survivor 2019 yarışmacısı Atakan kimdir, neden yok? Atakan Işıktutan’ın son durumu
Survivor 2019’un Türk yarışmacılarından Atakan Işıktutan, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşadı. Geçirdiği sakatlık nedeniyle oyunlardan uzak kalmak zorunda kalan Atakan’ın durumu merak ediliyor. Peki, Atakan Işıktutan’ın son durumu nasıl, Survivor'a devam edebilecek mi?
Survivor yarışması performansların yanı sıra yarışmacıların yaşadığı sağlık sorunlarıyla da gündeme geliyor. Survivor yarışında sakatlık yaşayan isimlerden biri de Atakan Işıktutan oldu. Parkur sırasında sakatlanan Atakan Işıktutan'ın oyunlardan 4 hafta uzak kalacağı açıklandı. Peki, Survivor Atakan Işıktutan'ın sağlık durumu nasıl?
Atakan Işıktutan'ın hayranları, yarışmacının akıbetini merak ediyor. Diz bağlarında ciddi bir esneme olduğu öğrenilen yarışmacı için ortak karar verilecek. Atakan'ın Survivor'a devam edip etmeyeceği ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?
15 Aralık 1994 tarihinde İstanbul Şişli’de dünyaya geldi. 2016’da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Atakan Işıktutan, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı ve hala devam ediyor. 4 yaşında yüzmeye başlayan Atakan, sporu hayatından hiç çıkarmadı. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde güzel başarılar elde etti. 2013’te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.
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