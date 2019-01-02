Survivor 2019 yarışmacı adayı Serpil Uzunçavdar kimdir?
Survivor 2019 yarışmacı adaylarından biri de Serpil Uzunçavdar oldu. Yeni sezon tanıtımlarında kendine dair bilgiler veren Serpil Uzunçavdar, iddialı cümleleriyle şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Peki, Survivor 2019 yarışmacı adayı Serpil Uzunçavdar kimdir?
Milli tekvandocu olan Serpil Uzunçavdar, 34 yaşında, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Survivor 2019 Türkiye – Yunanistan tanıtımında kendisini anlatan Serpil Uzunçavdar, spor geçmişiyle ve Survivor iddiasıyla ilgili olarak şunları söyledi:
“Kick boks ve fitness antrenörlüğüm var, aynı zamanda bir şirketin işletme müdürlüğünü yapıyorum. İstanbul'da bu yaşıma kadar hiç yenilgim yok. Türkiye'de 13 şampiyonluğum var. Balkan şampiyonluğum var ve dünya 3.lüğüm var. İş anlamda da büyük hastanelerin müdürlüğünü yaptım. Sporun bana kattığı birçok şey var. Serpil Uzunçavdar, dobralığıyla, başarısıyla, mertliğiyle, delikanlılığıyla, gözü karalığıyla, tamamen savaşçı ruhuyla, içindeki canavarla Survivor’ın şampiyonu olabilir. İzlerken ben de yarışıyor gibi hissediyor ve yaşıyorum. Survivor, bir hayat felsefe demek, herkesin gidebileceği bir ortam değil. Gerçekten hendine güvenen, gerçekten savaşçı ruhuna sahip olanların yeri diye düşünüyorum, bunların başını da ben çekiyorum.
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