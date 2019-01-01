Survivor 2019 yarışmacı adayı Buse Akar kimdir?
Survivor 2019 yarışmacı adayı Buse Akar kimdir sorusunun yanıtı, sevilen yarışma programı Survivor'ın takipçileri tarafından araştırılan ve merak edilen isimler arasında yer almaya başladı. Güzelliğiyle dikkat çeken Buse Akar'ın özel hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Survivor 2019 yarışmacı adayı Buse Akar kimdir?
21 yaşında olan Buse Akar, Marmarislidir. Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisidir. Voleybolcu ve 3. ligde oynamıştır. Şu anda ise amatör olarak 3 aydır dans ediyor.
Buse Akar kendisini şöyle anlatıyor ; İnsanların kalbine dokunmak istiyorum bunun için de Survivor'ın uygun bir yer olduğunu düşünüyorum. Modellik ve mankenlik tecrübem olmamasına rağmen arkadaşlarımın etkisiyle bu sene Miss Turkey'e başvurdum ve son 10 finalist arasındaydım. Bunun beni çok değiştirdiğini düşünüyorum. İnsanlarla olan iletişimimin hızımın ve pratikliğimin bana katkısı olacağını düşünüyorum. Bundan önceki survivorlarda iletişim gücü olanların motivasyonu yükselttiğini gördüm. Rakip farketmez oraya çıkacağım ve Türklerin gücünü göstereceğim.
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