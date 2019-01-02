Survivor 2019 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı tarih verdi!
Survivor 2019 ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl farklı konseptiyle ekranlara gelen Survivor'da bu yıl Türkiye-Yunanistan mücadelesi izlenecek. O Ses Türkiye yılbaşı özel gecesinde Acun Ilıcalı, Survivor 2019'un başlayacağı tarihi belirtti. İşte detaylar.
Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor için geri sayım sürmeye devam ediyor. O Ses Türkiye yılbaşı özel programında konuşan Acun Ilıcalı, bu yıl Survivor 2019'un başlayacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Survivor 2019 ne zaman başlayacak?
SURVİVOR 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TV8'de ekrana gelen 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında Survivor ile ilgili bir duyuruda bulunan Acun Ilıcalı, bu sezon Survivor'ın 2 Şubat'ta başlayacağını açıkladı ve bir ilk olacağının müjdesini verdi.
Acun Ilıcalı, bu sezon Türkiye-Yunanistan mücadelesine sahne olacak Survivor'ın yarışmacılarına seyircilerin karar vereceğini açıkladı. İnternette bir anket açtıklarını belirten Ilıcalı, orada seyircilerin verdiği oylarla yarışmacıları seçeceklerini duyurdu.
İşte Survivor Türkiye-Yunanistan'ın yarışmacı adaylarının isimleri;
Emin Günenç
Emre Durak
Halim Baydur
Erdem Ekşioğlu
Hakan Kanık
Hikmet Tuğsuz
Kaan Kazgan
Asil Cengiz
Kader Karakaya
Atakan Işıktutan
Azim Kaan Güvenilir
Büşra Yalçın
Buse Akar
Özgür Özdemir
Melisa Emirbayer
Burak Yurdugör
Müzeyyen Seren Bayülken
Okay Köksal
Sami Levi
Bora Edin
Ecem Onaram
Seda Ocak
Begüm Güven
Serpil Uzunçavdar
Simge Olçun
Sıla Rümeysa Ökçek
Sude Burcu
Sinem Kılıç
Yağız Erdoğan
Yusuf Karakaya
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