Survivor 2018 eleme bölümü ne zaman? Survivor hangi günler yayınlanıyor?

Survivor hangi günler yayınlanıyor sorusu sevilen programın takipçileri tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer aldı. Ekranların soluksuz olarak takip edilen yarışma programı Survivor 2018'de bu hafta eleme heyecanı yer alacak. Haftanın 5 günü izleyicileriyle buluşan Survivor, bu akşam ekranlarda olmayacak. Peki, Survivor hangi gün yayınlanacak? Eleme bölümü ne zaman?
SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Survivor, bu yıl da haftanın belirli günlerinde izleyicisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. TV8 ekranlarında 20.00'da başlayan Survivor, 24.00'a kadar devam ediyor. Survivor bu yıl salı, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri izleyicilerle buluşacak.
ELEME NE ZAMAN YAPILACAK?
Survivor 2018'de eleme heyecanı için geri sayım başladı. Her hafta 5 gün yayınlanan Survivor 2018'de eleme heyecanı salı günü yaşanacak. Oynanan ödül ve dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme heyecanı her hafta salı akşamı yaşanıyor.
KİMLER ELEME ADAYI OLDU?
Survivor 2018'de bu hafta bir eleme konseyi heyecanı daha yaşandı. Dokunmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı bir kişinin ismini belirlemek için ada konseyine gittiler. Yapılan oylamada Birsen ve Gizem'in oyları eşit çıkınca otomatikman iki yarışmacı da aday oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Melih, Cumali'nin ismini söyledi ve Cumali 3. aday oldu. 4. elenme adayını belirleyen ise Yağmur oldu. Yağmur haftanın en iyi performans gösteren yarışmacı kolyesini kazanmıştı. Ramazan'ın ismini söyleyen Yağmur 4. adayı belirledi ve elenme adayları böylelikle Birsen Tokgöz, Gizem Kurtulan, Cumali ve Ramazan Kalyoncu oldu.
SURVİVOR TÜRKİYE ROMANYA ÖZETİ
Çikolata ödülünün kazanan Türkiye All Star takımı, Survivor Romanya ile kıyasıya bir yarışa girdi. Yaşadığı kaza ardından sağlık durumu günlerdir merak edilen Hakan Hatipoğlu ise Gönüllüler takımına geri döndü. Kazanan takımın Dominik'te bir restoranda yemek yiyeceği nefes kesen mücadele 10-8 Romanya'nın oldu.
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