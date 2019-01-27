Survivivor 2019 yarışmacısı Yusuf Karakaya kimdir?
Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan yarışmasında mücadele edecek olan Yusuf Karakaya hakkında araştırmalar başladı. Kendisini savaşçı ruhuyla tanıtan Yusuf Karakaya'nın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Survivor Yusuf Karakaya kimdir? Kaç yaşındadır? İşte hayatı hakkında bilgiler.
Survivor Yusuf Karakaya kimdir sorusunun yanıtı sevilen programın takipçileri tarafından sorgulanan ve merak edilen isimlerin başında yer almaya başladı. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Yusuf Karakaya'nın hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Survivor Yusuf Karakaya kimdir? Kaç yaşındadır?
YUSUF KARAKAYA KİMDİR?
Elazığ’dan katılan Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacısı 24 yaşındaki Yusuf Karakaya profesyonel kick boksçu. 14 yaşından beri sporla uğraşıyor, uluslararası ve Türkiye geneli amatör başarıları var.
Yusuf Karakaya'nın Survivor sloganıysa şu: Yaptığım en iyi işi yapmaya, savaşmaya gidiyorum.
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