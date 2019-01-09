Sümela'nın Şifresi Temel’in oyuncu kadrosunda kimler var?
Sümela'nın Şifresi filmi beyazperde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Başrolünde Alper Kul’un yer aldığı Sümela'nın Şifresi, hayalleri ve hayattaki amaçları yüzünden, Karadeniz'de bile herkesin dalga geçtiği fakir Temel’in başına gelenleri anlatıyor. Peki, Sümela'nın Şifresi Temel’in oyuncu kadrosunda kimler var?
Yönetmenliğini Adem Kılıç'ın ve senaristliğini Yılmaz Okumuş'un yaptığı Sümela'nın Şifresi Temel, 16 Aralık 2011 tarihinde vizyona girmişti. Salih Kalyon, Alper Kul, Ruhi Sarı, Altan Erkekli ve Aslıhan Güner’in başrollerini paylaştığı Sümela'nın Şifresi Temel, Karadenizlilerin kişileştirilmiş formu olan Temel'le ilgili çekilmiş serinin ilk filmidir. Yapımcılığını Üçgen Yapım Evi yapmıştır.
KONUSU
Hayalleri ve hayattaki amaçları yüzünden, Karadeniz'de bile herkesin dalga geçtiği “fakir”; ama saf ve delikanlı olan Temel bir kara sevdaya tutulur. Trabzon'un en köklü ve zengin ailelerinden Yücesoylar'ın kızı Zuhal'e aşıktır. Onun sevdiğine kavuşması neredeyse imkansızdır, çünkü kızın babası büyük bir holdingin sahibidir; Temelin ise sökük çorabından ve çevresindeki arkadaşlarından başka hiçbir şeyi yoktur. Bu yüzden Temel'in en büyük korkusu kızın babasıdır. Ama Temel inadından vazgeçmeden müstakbel kayınpederinden kızını ister. Ancak Hıdır Yücesoy tarafından dalga geçilerek aşağılanır. Ayrıca, kendi babası İmam Necati tarafından sürekli "bir baltaya sap olamamakla" eleştirilir. Kendi ailesinin bile adam yerine koymadığı Temel, sevdiği kızı alamayınca adeta yıkılır. Tam bu sırada, Trabzonspor'un şampiyon olamamasından dolayı cinnet geçiren arkadaşı Turgay'ın Sümela Manastırı'nın çatısına çıkarak intihar etmeye kalkıştığı haberini alır.
Arkadaşını intihardan vazgeçirmek üzere Sümela Manastırı'nın çatısına çıkar. Ancak bu sırada kendisi de intihar etmeye karar verir. Polisler tarafından aşağıya indirilen Temel, polisin, "Sümela'ya hazine aramak için çıksanız anlayacağım, intihar için çıkılır mı?" diye sormasıyla birlikte, Sümela Manastırı'ndaki olası hazineye odaklanır. Temel'in tek hedefi artık iyi bir araştırma yaptıktan sonra Sümela'nın şifresini çözüp Kutsal Hazine'yi bularak, hem sevdiği kızı almak hem de herkese kendini ispatlamaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle