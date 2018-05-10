Sugay Hatun kimdir? Osman Bey'in süt annesi Sugay Hatun
Sugay Hatun, Diriliş Ertuğrul dizisine katılmasının ardından merakla araştırılan isim oldu. Diziyi yakından takip eden birçok kişiye duygusal anlar yaşatan Sugay Hatun, annesini kaybeden Osman Bey'in süt anneliğini üstlenmiştir. Peki, binlerce kişinin araştırdığı isim olan Sugay Hatun kimdir? Karaktere kim hayat vermektedir? İşte, o detaylar
Sugay Hatun, dizinin son bölümünde merakla araştırılan isim oldu. Ekrana gelen görüntülerde Osman Bey'in anneliğini üstlenen Sugay Hatun, seyircilerin merak ettiği karakter oldu. Peki, Sugay Hatun karakterine kim hayat veriyor? İşte, Osman Bey'in süt anneliğini yapan Oya Unustası hakkında detaylı bilgiler
SUGAY HATUN ROLÜNÜ ÜSTLENEN OYA UNUSTASI KİMDİR?
Oya Unustası, sıkça konuşulan isimler arasında yer almaya devam ediyor. Birçok dizide rol alan önemli isim, şu ana kadar önemli projelerde yer almıştır. Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde yeni kadın başrol oyuncusu olacağı iddia edilen Oya Unustası, dizi gündeminde yer almaya başladı. Oya Unustası'nın rolüyle ilgili henüz bir bilgi verilmedi.
Oya Unustası, 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen İzmir,Buca’lıdır. Anne tarafı büyükleri Selanik göçmeni, baba tarafı büyükleri ise Bulgaristan göçmenidir. İki ablası, bir abisi vardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü'nden mezun oldu. Ayla Algan’dan oyunculuk ve sahne sanatları dersleri aldı. 173 cm boyunda ve 50 kilo ağırlığında olan Oya Unustası, sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Murat Yıldırım’ın üstlendiği 2013 yılında Rüveyda Öksüz’ün birinci olduğu Mıss Turkey güzellik yarışmasında ilk 20’ye giren finalistlerden olmuştur.
Oya Unustası (Nergis) rolünü canlandırdığı “Beyaz Karanfil” adlı dizide Kenan Çoban (Zülfü), Hakan Boyav, Ali Sürmeli (Osman), Okan Turan, Çağlar Ertuğrul (Başar) ve Chloe Loughnan (Berrak) rol almıştır.
Kalbim Ege’de Kaldı dizisinde de Zeliş rolüyle ekrana geldi.
Filmleri ve Dizileri :
İzmir Çetesi
Sevdaluk
Beyaz Karanfil
Kalbim Ege’de Kaldı
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