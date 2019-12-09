Star TV'de bugün hangi program ve diziler var? 9 Aralık Star TV yayın akışı

Bünyesinde dizi, sinema filmi ve çeşitli programlara yer veren Star TV, 9 Aralık yayın akışıyla merak konusu oldu. Star TV'de bu akşam aksiyon ve macera türündeki Hızlı ve Öfkeli 8 filminin yanısıra, Sevgili Geçmiş dizisinin tekrar bölümü yer alıyor. İşte, Star TV 9 Aralık yayın akışı.

STAR TV 9 ARALIK YAYIN AKIŞI

Replikalar (Replicas) 01:30

Türk Müziği 3:20

Ufak Tefek Cinayetler 04:00

Kiralık Aşk Tekrar 05.00

Mesut Yar ile Bugün 07.00

Sevdim Seni Bir Kere Tekrar 09.30

Güvercin Tekrar 10.45

Gerçeğin Peşinde 13.30

En Güzel Bölüm 16.30

Star Haber 18.45

Hızlı ve Öfkeli 8 TV'de ilk kez 20.00

Hızlı ve Öfkeli 8 TV'de ilk kez 22.45