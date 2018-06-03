Söz'ün 49. bölüm 2. fragmanında Tim'in birkaç saati var
Pazartesi akşamları ekranlara gelen Söz dizisinin bu hafta yayınlanacak olan 49. bölümüne ait 2. fragman da izleyicilerle paylaşıldı. Yayınlanan son bölümün ardından merakla beklenen Söz 49. yeni bölüm 2. fragmanında, Tim'in zor durumda olduğu görülüyor. Peki, Söz'ün yeni bölümünde neler olacak? Söz 49. bölüm fragmanlarında neler var?
Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Mehmet Özgür ve Aybüke Pusat gibi isimlerin yer aldığı ve terör örgütleriyle verilen mücadeleyi anlatan Söz dizisi 4 Haziran Pazartesi akşamı 49. bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin merak beklenen yeni bölümüne ait 1. fragmanın ardından 2. fragman da yayınlandı. İşte, Söz'ün 49. yeni bölümüne dair önemli ipuçları içeren 1. ve 2. fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
SÖZ 49. BÖLÜM FRAGMANLARI
Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu Söz dizisinin bu hafta yayınlanacak olan 49. yeni bölümünde, Torpidonun fırlatılmasıyla ölümle burun buruna gelen Bahar, Su, Nazlı ve Güler’i kurtarmak için Tim’in sadece birkaç saati vardır. Aksi bir durumda geminin imha edilmesi gerektiği için bu durum onların sonu olacaktır.
Artık sadece Derman’ın kontrolünde olan büyük terör eyleminin şehirlerdeki yapılanmasını çökertmek için Ataşe’den edinilen bilgiyle Eylem, Avcı ve Aşık harekete geçerken, Tim’in kalanı da Erdem önderliğinde ortak bir operasyonla ülke sularında seyreden bomba yüklü gemiye çıkartma yapar. Derman, büyük terör eylemini gerçekleştirmek için artık son dakikalara girdiğinde hem milyonlarca vatandaşımızın hayatı hem de Bahar, Su, Nazlı ve Güler’in hayatı Tim’in başarılı olmasına bağlıdır.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA NELER OLMUŞTU?
Söz dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 48. bölümünde, Başarılı bir operasyon sonucu Ataşe’yle birlikte Karabayır’a dönen Tim; Bahar, Nazlı, Su ve Güler’den haber alamamaktadır. İkiye bölünen Tim, hemen arama tarama çalışmalarına başlar. Bu sırada Yavuz ve Erdem hastanede müşahede altında tutulan Ataşe’yi sorgulamak için yola koyulur. Ama Ataşe’nin amacı Derman’a zaman kazandırmaktır ve konuşmaya niyeti yoktur.
Tim; Bahar, Nazlı, Su ve Güler’in kaçırıldığını öğrendiğinde, Yavuz’un elinde, Ataşe’den başka bilgi alabileceği kimse yoktur. Yavuz Ataşe’yi konuşturmak için askerlik hayatının bitmesini göze alarak planını devreye sokar. Yavuz’un edindiği bilgiyle harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Derman’ın büyük terör eylemini gerçekleşmek için kullanacağı gemiyi vurmaya hazırdır. Fakat kaçırılan Bahar, Nazlı, Su ve Güler’in gemide olduğundan kimsenin haberi yoktur.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle