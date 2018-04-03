Söz son bölümde Hafız şehit oldu..Hafız izleyenleri üzdü
Söz 40. son bölümü ile izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Türk şehitliğini korumak için teröristlerle çarpışmaya giden Yavuz ve timi, hayli kalabalık olan grubun karşısında savunma pozisyonuna geçmiştir. Söz dizisinin 40. son bölümünde bu durum Hafız için şehadet yoluna yürümesiyle sonuçlanmıştır. Kendisini timdeki arkadaşları ve al bayrağı korumak için feda eden Hafız, üzerine isabet eden sayısız mermi nedeniyle şehit olmuştur. İşte, tüm bunların ekrana yansıdığı Söz 40. son bölümü ve yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
Söz dizisi son bölümü ile izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatırken aynı zamanda üzüntüye boğdu. Türk şehitliğinin etrafını saran terörist grubu dağıtmak için harekete geçen Yavuz ve timi, kalabalık terörist grup karşısında savunma posizyonu almıştır. Ancak Türk Bayrağı'nı indirmeye teşebbüs eden terörist, Hafız için bardağı taşıran son damla olmuştur. İşte, tüm bunların ekrana geldiği Söz 40. son bölümü ve 41. yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
HAFIZ KARAKTERİNE HAYAT VEREN MUSTAFA YALDIRAN DİZİYE VEDA ETTİ
Yavuz'un timinde yer alan Hafız, dizinin 40. bölümünde teröristlerin saldırısı sonucunda şehit olarak diziye veda etti. Peki, Hafız karakterine hayat veren Mustafa Yaldıran kimdir?
Mustafa Yıldıran, küçük yaşlarından itibaren oyunculuğa çok ciddi anlamda meraklı olan ve zaman içerisinde kendisini bu anlamda geliştiren Yıldıran, küçük yaşlarından itibaren oyunculuk eğitimleri almış ve okulunda da aktif bir şekilde görev almıştır.
Başarılı geçen eğitim hayatının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nü 2001 yılında kazanmıştır ve 2005 yılında buradan başarılı bir şekilde mezun olarak kısa bir zaman dilimi içerisinde profesyonel kariyerine adım atmıştır. Bu kariyer beraberinde çok daha farklı seçenekleri getirmiştir. Tiyatro üzerinde özellikle durmuştur.
2016 yılında ekrana gelen diziler içerisinde reyting rekorları kırmayı başaran İçerde dizisi kadrosunda da kendisine yer bulmayı başaran Yıldıran, çok ciddi anlamda ön plana çıkan bir oyunculuk örneği sergilemiş ve kötü karakter olmasına rağmen dizinin en sevilen isimlerinden birisi olarak dikkat çekmiştir. Dizide MESTAN karakterine hayat vermiştir.
Hafız'ın veda ettiği bölümde biyolojik silahın patlamasıyla tam bir dehşetin ortasında kalan Tim, çaresiz ve öfkelidir. Fakat daha büyük bir tehlike Selim’in ele geçirdiği silahtır. Tim bu silahı Selim’den almak ve ölen masumların intikamı için nefeslerin tutulduğu zorlu bir operasyona çıkacaktır.
Derman bir yandan Medusa planı için çalışırken diğer yandan ateşeden Dalgakıran harekâtını durdurmak için bir eylem emri alır. Derman, kutsal şehitliğimize saldıracaktır! Ama Tim buna izin vermemek için canını bile vermeye hazırdır. Öyle de olacaktır. Tim üyesi Hafız, şehitlik saldırısında bayrağımızı göklerden indirmek isteyen teröristlerin ateşi altında kalacak ve bayramız uğruna şehit olacaktır.
Dizinin yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından henüz yayınlanmadı. Son bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
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