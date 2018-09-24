“Söz” dizisinin jenerik müziği davalık oldu
Müzisyen Veysel Demirci, söz ve müziği kendisine ait olan “Dost Bulamadım” adlı müzik eserinin izin alınmadan, Star TV’de yayınlanan “Söz” dizisinde jenerik müziği olarak kullanıldığını iddia ederek Tims & Stüdyo Film ve Organizasyon şirketine 15 bin liralık tazminat davası açtı.
Veysel Demirci’nin avukatı Ayşegül Yıldırım, dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Müvekkilim “Dost Bulamadım” adlı müzik eserini 2012 yılında söz ve bestesini beyan ederek Diyarbakır 3. Noterliği’nde onaylatmıştır. Ayrıca bu eserini Almira müzik yapımcılığı ile 2015 yılında “Veysel&Şevin-Ez Be Halim” ismi ile çıkardığı albümde seslendirmiştir. Davalı yapım şirketi, söz ve bestesi ile telif hakları müvekkile ait olan musiki eseri üzerinde işleme farkı oluşturarak yapımcısı olduğu “Söz” dizisinde “Hakkını Helal Et” jenerik müziği şeklinde birden fazla kez kullanmıştır. Söz konusu dizide kullanılan jenerik müziği ayrıca Türkiye’de yaygın kullanımı olan internet sitesi youtube programına “Hakkını Helal Et” dizi müziği olarak yüklenmiştir. Bu eser yüksek oranda dinlenmiştir. Ayrıca başka müzik dinleme programlarına da yüklenerek bu eserden ticari kazanç sağlanmaktadır. Müvekkilin mali haklarından olan işleme, yayma ve temsil gibi birçok hakkı izni dışında ihlal edilmiştir. MESAM meslek birliği tarafından yapılan inceleme sonucunda “Söz-Hakkını Helal Et” adlı eserin işleme farkı ile müvekkilin eserinin aynı olduğu açıkça tespit edilmiştir. Davalı şirketin, yoğun emek ve çaba sonucu meydana getirilen bu eseri işlemesi, isim ve bilgilerini dahi kullanmadan ticari çıkar sağlaması müvekkili derinden üzmüştür. Müvekkilin uğradığı maddi ve manevi zararın tazmini için 15 bin liranın davalı tarafından tahsilini istiyoruz.”
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