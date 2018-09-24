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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
24.09.2018 - 10:26, Son Güncelleme:

“Söz” dizisinin jenerik müziği davalık oldu

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
“Söz” dizisinin jenerik müziği davalık oldu

Müzisyen Veysel Demirci, söz ve müziği kendisine ait olan “Dost Bulamadım” adlı müzik eserinin izin alınmadan, Star TV’de yayınlanan “Söz” dizisinde jenerik müziği olarak kullanıldığını iddia ederek Tims & Stüdyo Film ve Organizasyon şirketine 15 bin liralık tazminat davası açtı.

Veysel Demirci’nin avukatı Ayşegül Yıldırım, dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Müvekkilim “Dost Bulamadım” adlı müzik eserini 2012 yılında söz ve bestesini beyan ederek Diyarbakır 3. Noterliği’nde onaylatmıştır. Ayrıca bu eserini Almira müzik yapımcılığı ile 2015 yılında “Veysel&Şevin-Ez Be Halim” ismi ile çıkardığı albümde seslendirmiştir. Davalı yapım şirketi, söz ve bestesi ile telif hakları müvekkile ait olan musiki eseri üzerinde işleme farkı oluşturarak yapımcısı olduğu “Söz” dizisinde “Hakkını Helal Et” jenerik müziği şeklinde birden fazla kez kullanmıştır. Söz konusu dizide kullanılan jenerik müziği ayrıca Türkiye’de yaygın kullanımı olan internet sitesi youtube programına “Hakkını Helal Et” dizi müziği olarak yüklenmiştir. Bu eser yüksek oranda dinlenmiştir. Ayrıca başka müzik dinleme programlarına da yüklenerek bu eserden ticari kazanç sağlanmaktadır. Müvekkilin mali haklarından olan işleme, yayma ve temsil gibi birçok hakkı izni dışında ihlal edilmiştir. MESAM meslek birliği tarafından yapılan inceleme sonucunda “Söz-Hakkını Helal Et” adlı eserin işleme farkı ile müvekkilin eserinin aynı olduğu açıkça tespit edilmiştir. Davalı şirketin, yoğun emek ve çaba sonucu meydana getirilen bu eseri işlemesi, isim ve bilgilerini dahi kullanmadan ticari çıkar sağlaması müvekkili derinden üzmüştür. Müvekkilin uğradığı maddi ve manevi zararın tazmini için 15 bin liranın davalı tarafından tahsilini istiyoruz.”

“Söz” dizisinin jenerik müziği davalık oldu


 

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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