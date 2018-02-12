Söz son bölümü o sahnelerle ekrana geldi! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Söz dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine gerilim ve aksiyon dolu dakikalar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Yarbay Erdem Kaçmaz, askerlerini karşısına alarak onları motive edecek bir konuşma gerçekleştirdi. Yarbay Erdem Kaçmaz'ın 'Allah'ın izniyle bugün terör unsurlarının sığındığı delikleri başlarına yıkacağız' sözüyle dikkat çekti. Son bölümün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Peki, Söz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Söz dizisinin yeni bölüm fragmanında Yarbay Erdem, Yavuz ve timi tarafından ilerleyişini sürdürmektedir.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI

Söz 33. yeni bölümünde; Yarbay Erdem Kaçmaz, askerlerini karşısına alarak onları motive edecek bir konuşma gerçekleştirmiştir. Yarbay Erdem Kaçmaz'ın "Allah'ın izniyle bugün terör unsurlarının sığındığı delikleri başlarına yıkacağız. Unutmayın onların ne sizin gibi kararlı bakışları, ne inanmışlıkları ne de uğruna savaşacakları kutsal bir bayrakları var. Unutmayın zafer inananlarındır. Allah yardımcınız olsun. Arkadaşlar siz yaşamak ve yaşatmak için buradasınız. Oraya nasıl sağ salim gittiyseniz, buraya da sağ salim dönmenizi hepinize emrediyorum." ifadeleri, son bölümde yaşanan akaryakıt olayında kimsenin başına bir şey gelmediğini de kanıtlar nitelikte olmuştur.

Uyuşturucu operasyonunda büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olan timi operasyon sonunda kritik bir görev beklemektedir.

Derman’ın planı sonucunda araçlarında bir bombayla kalan Kenan Müdür ve Erdem Yarbay bu kıskaçtan kurtulmak için riskli bir plan yapar. Bu planda timin de kritik bir görevi vardır. İkiye ayrılan tim, bir yandan uyuşturucu dolu kamyonu sağ salim emniyet güçlerine teslim etmek için uğraşırken, diğer yandan Kenan Müdür’ün arabasına koyulan bombayı imha etmek için mücadele eder.

Hastanede ölümle pençeleşen Safiye için artık Bahar’ın yapacağı bir şey yoktur. Üstelik Safiye’nin hayatına mal olan tehlike artık çok daha yakınlarındadır.

Harekatın başka bir safhaya geçmesiyle yeni bir kara birliği sınır dışına sevk edilir. Tim bu sevk sırasında önemli bir görev alır. Çolak’ın time karşı kurduğu tuzağı bertaraf etmek çok kolay olmayacaktır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE EKRANA GELENLER

Çolak'ın adamları tarafından etrafı çevrilen Yavuz ve Agah tehlikeli bir plana girişirler. Agah'ın yıllardır kurduğu planın boşa düşmemesi için Yavuz hayatını ortaya koyacaktır. Canlı yayını engelleyen Tim, Çolak'ın yardımcısını ele geçirmiştir. Yardımcısını geri almak isteyen Çolak, büyükelçinin bütün itirazlarına rağmen, Yavuz'la yardımcısını takas etmeye karar verir. Fakat bu takas sandığı gibi kolay gerçekleşmeyecektir.