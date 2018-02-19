“Sosyetik Ev Kadınları” bugün yeni bölümü ile ekrana geliyor

Ezgi diğerleriyle aralarında bir gruplaşma olduğunu fark ediyor ve bunun rahatsızlığını dile getirmek için Neslihan’la bir konuşma yapmak üzere, soluğu Kozanoğlu çiftliğinde alıyor. Günsel, nefes terapisine davet edilmeyen Esra’ya, onun arkasından neler konuşulduğunu anlatıyor. Elif ve Neslihan masaja gidiyor, oradaki konuşmalarında ise Günsel’in son derece sahte ve yapmacık olduğunu konuşuyorlar. Elif, yine Esra’nın olmadığı bir etkinlik düzenliyor ve orada güzellik ile alakalı konular konuşulurken Günsel’le aralarında gergin dakikalar yaşanıyor. Günsel Elif’in ona bu kadar yüklenmesine daha ne kadar sessiz kalacak? Esra, çat kapı Ezgi’nin evine gidiyor ve yakın gördüğü Ezgi’nin ona evinde neden böyle davrandığını öğrenmek istiyor. Esra, Ezgi’nin beklediği özrü ondan dileyecek mi?