Sonsuz Aşk filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Sonsuz Aşk, 24 Mart 2017 tarihinde vizyona giren Türk yapımı romantik filmdir. Adından da anlaşılacağı üzere romantik bir film olan Sonsuz Aşk, normal şartlarda hiçbir ortak noktaları ve aynı ortamda bulunmaları için sebepleri bulunmayan iki gencin yollarının kesişme hikayesini anlatıyor. Peki, Sonsuz Aşk filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım’ı bir araya getiren Sonsuz Aşk’ın yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstleniyor. Filmde Fahriye Evcen, küçük mutluluklarla yaşamını renklendiren Zeynep’i canlandırırken; başrole eşlik eden Murat Yıldırım, başarılı cerrah Can’a hayat veriyor. Sonsuz Aşk filminin çekimleri turistik bir bölge olan Cunda Adası'nda tamamlandı.
KONUSU
Filmde apayrı dünyalara ait olan ve hayata bakışları da farklı olan Zeynep (Fahriye Evcen) ve Can (Murat Yıldırım) birbirlerini aşık olunca tüm hayatları değişmektedir. Hiç beklenmedik bir anda yaşadıkları bu aşk onların yolunu Cunda’da kesiştirir.
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