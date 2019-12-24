Son bölümün ardından Hekimoğlu'nun 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yayın hayatına yeni başlayan Hekimoğlu 24 Aralık akşamı nefes kesen bir bölümle ekranlara geldi. Her salı izleyenleri ekran başına kilitleyen dizide bu hafta Emre ve Zeynep arasındaki romantik gerilim tırmanmaya başladı. Peki, Hekimoğlu'nun yeni bölümünde neler olacak? İşte, dizinin 3. bölümü ile ilgili bilgiler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dr. İpek'in zorlamasıyla poliklinik görevine çıkan Hekimoğlu, durumdan memnun olmadığını hastalara belli eder. İpek artık bu durumu kabullenmeye başlamıştır.

Diğer taraftan Emre ve Zeynep arasındaki romantik gerilim hızla tırmanmaya başlar. Emre, Zeynep ile konuşmaya çalışırken Mehmet Ali'nin meraklı gözlerinden kaçamaz.

Basketbol oyuncusu genç hasta, Ateş Hekimoğlu'nu geçmişine götürür. Geçmişinden gelen hatıralar o kadar da güzel değildir.