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Televizyon
24.12.2019 - 23:44, Son Güncelleme:

Son bölümün ardından Hekimoğlu'nun 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Son bölümün ardından Hekimoğlu'nun 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu salı akşamı 2. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Timuçin Esen'in başrolünde yer aldığı Hekimoğlu'nun bu haftaki bölümünde basketbol oyuncusu genç hastanın vakası ekranlara damga vurdu. Heyecan dolu bir bölümünde ardından Hekimoğlu'nun önümüzdeki hafta yayınlanacak olan bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Son bölümün ardından Hekimoğlu'nun 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yayın hayatına yeni başlayan Hekimoğlu 24 Aralık akşamı nefes kesen bir bölümle ekranlara geldi. Her salı izleyenleri ekran başına kilitleyen dizide bu hafta  Emre ve Zeynep arasındaki romantik gerilim tırmanmaya başladı. Peki, Hekimoğlu'nun yeni bölümünde neler olacak? İşte, dizinin 3. bölümü ile ilgili bilgiler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dr. İpek'in zorlamasıyla poliklinik görevine çıkan Hekimoğlu, durumdan memnun olmadığını hastalara belli eder. İpek artık bu durumu kabullenmeye başlamıştır.

Diğer taraftan Emre ve Zeynep arasındaki romantik gerilim hızla tırmanmaya başlar. Emre, Zeynep ile konuşmaya çalışırken Mehmet Ali'nin meraklı gözlerinden kaçamaz.

Basketbol oyuncusu genç hasta, Ateş Hekimoğlu'nu geçmişine götürür. Geçmişinden gelen hatıralar o kadar da güzel değildir.

 

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