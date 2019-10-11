Sokağın Çocukları ne zaman başlayacak? Sokağın Çocukları ilk bölüm ne zaman?
Internet platformundan yayınlanan ve 6. sezonu ile final yapan Sıfır Bir dizisinin yapımcıları "Sokağın Çocukları" için hazırlıklarını tamamladı. Dizinin yayın tarihinini bekleyen Sıfır Bir tutkunları yeni macera ve hikayelerin ele alınacağı dizi için geri sayımını sürdürüyor. Peki, Sokağın Çocukları ne zaman başlayacak? Sokağın Çocukları ilk bölüm ne zaman?
Sıfır Bir - "Bir Zamanlar Adana"'nın devamı niteliği taşıması beklenen Sokağın Çocukları, yakın zamanda izleyicilere merhaba diyecek. Çekimleri tamamlanmaya başlanan dizi BluTV'de sevenleri ile buluşacak. Sıfır Bir'in oyuncusu Savaş Satış Instagram hesabı üzerinden daha önce diziyi sevenlerine duyurmuştu. Peki, Sokağın Çocukları yayın tarihi ne zaman? İşte, Sokağın Çocukları dizisinin başlayacağı tarihle ilgili bilgiler.
SOKAĞIN ÇOCUKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sıfır Bir'in yapımcıları tarafından hazırlanan ve merakla beklenen Sokağın Çocukları için yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin oyuncu kadrosu ve ilk bölüm tarihi belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SOKAĞIN ÇOCUKLARI'NIN KONUSU NE?
Sokağın Çocukları kanunların yetersiz kaldığı bir dünyada kendi adaletini sağlamak zorunda kalan gençlerin hikayesini insanî bir yerden anlatıyor. "Adalet nedir?", "Bir genç sokakta nasıl ayakta kalır?" gibi sorulara iyi ve kötü değil, gri karakterler üzerinden mercek tutacak hikaye çok yakında izleyici karşısına çıkacak.
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