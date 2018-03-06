Siyah Beyaz Aşk’ta Aslı katil mi oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Beyaz Aşk dizisi yine nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Her hafta bir aksiyonun yaşandığı Siyah Beyaz Aşk’ın 19. bölümünde odak noktası Aslı’nın değişimi oldu. Abisi Cem’i kaybetmenin acısıyla yanan Aslı, silahlardan korkan bir kadının yerine, artık onun içinde yaşayan birine dönüştü. Ferhat'ı kendisini değiştirdiğinin farkında olan. Aslı, bunun farkına iyice vardı. Aslı, yeni yol haritasını belirlemeye karar verdi. Finalde ise Aslı- Cüneyt karşılaşması damga vurdu. Yiğit’in kendisine söylediklerini hatırlayan Aslı, Cüneyt’e doğrulttuğu silahı ateşledi. Peki genç kadın katil mi oldu? Bu sorunun yanıtını merak eden izleyiciler, Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanını sorguluyor. Peki Siyah Beyaz Aşk 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Siyah Beyaz Aşk 21. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfa üzerinden izleyebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Aslı, ağabeyi Cem’in ölümünün ardından büyük bir acı yaşadı. Ailesinden son kalan kişinin de ölmesi, Aslı’nın hayatını yeniden gözden geçirmesine sebep oldu. Aslı, bu sayede dönüştüğü kişiyi yeniden ölçme fırsatı yakaladı. Giderek Ferhat ve ailesine ayak uyduran Aslı, bu değişimden rahatsızdı. Eski huzurlu günlerinin çok geride kaldığını fark eden Aslı, buna bir son vermek niyetindeydi. Zira giderek Ferhat’a alışmaya başlamış ve adeta onun gibi olmuştu.
Aslı, iç huzurunu yeniden kazanabilmek için adım atmaya karar verdi. Aslı’nın hedefinin kim olduğu ise merak konusuydu. Aslı, aldığı yeni kararlar eşiğinde yeni düşmanlar kazanmayla yüz yüze geldi. Ailesinin başına gelen her türlü beladan Aslı’yı sorumlu tutan Namık Emirhan ise Cüneyt’in tamamlayamadığı olayın peşini bırakmayacaktı. Aslı’nın hayatına devam etmesi ve Cem’in ölümündeki sis perdesini aralamak istemesi Namık Emirhan’ın giderek köşeye sıkıştığının resmiydi.
Öte yandan Yeter, geçmişin hesaplarını oğlu Yiğit ile görmüştü. Ferhat’ın babasının Namık Emirhan olduğunu itiraf eden Yeter, Yiğit ile karşı karşıya gelmelerine sebep oldu. Yiğit, Namık ile Ferhat’ın ilişkisini öğrendikten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ferhat’a bilmediği gerçekleri anlatmak isteyen Yiğit, önemli bir karar vereceğinin farkındaydı.
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