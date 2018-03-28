Siyah Beyaz Aşk yeni bölümde neler olacak? Gözler fragmanda
Siyah Beyaz Aşk yeni bölümü için geri sayım sürerken fragman araştırmaları da başladı. Pazartesi akşamlarının iddialı yapımı Siyah Beyaz Aşk’ın son bölümünde Ferhat, Namık Emirhan ile birlikte kanlı bir eyleme hazırlandı. Finale ise ikiliyi durdurmak isteyen Yiğit’in elindeki silahın patlaması damga vurdu. Tüm karakterlerin akıbetini merak eden izleyiciler fragmanı sorguluyor. Peki Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Dizi tutkunlarının bu sezonki vazgeçilmezlerinden biri olan Siyah Beyaz Aşk yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Pazartesi günleri yayınlanan Siyah Beyaz Aşk’ın 26 Mart tarihli son bölümünde bebeğini aldırmak için kliniğe giden Aslı, son anda vazgeçti ancak gerçekleri Ferhat’tan saklama kararı aldı. Finale ise Yiğit’in hamlesi damga vurdu. Kardeşini durdurmak isteyen Yiğit’in Ferhat’a doğrulttuğu silah ateş aldı.
Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bu arada Aslı ailesinden geriye kimsenin kalmadığını düşünürken hayatına giren yeğeni Jülide, büyük bir sırrı da beraberinde getirir. Genç, masum, mağdur görünen Jülide ile Aslı’nın hayatı değişecektir. Ferhat ise Namık’la birlikte hayatının en büyük işine adım atarken tehlikenin farkındadır. Aslı’yı ve bebeğini kaybettiğini düşünen Ferhat gözünü karartmış ölüme yürürken, Yiğit de aynı davanın peşindedir. Ferhat’ın karşısına çıkan Yiğit onu kaybetmemek için zor bir kararın eşiğine geldi.
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