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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.03.2018 - 16:14, Son Güncelleme:

Siyah Beyaz Aşk yeni bölümde neler olacak? Gözler fragmanda

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Siyah Beyaz Aşk yeni bölümde neler olacak? Gözler fragmanda

Siyah Beyaz Aşk yeni bölümü için geri sayım sürerken fragman araştırmaları da başladı. Pazartesi akşamlarının iddialı yapımı Siyah Beyaz Aşk’ın son bölümünde Ferhat, Namık Emirhan ile birlikte kanlı bir eyleme hazırlandı. Finale ise ikiliyi durdurmak isteyen Yiğit’in elindeki silahın patlaması damga vurdu. Tüm karakterlerin akıbetini merak eden izleyiciler fragmanı sorguluyor. Peki Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizi tutkunlarının bu sezonki vazgeçilmezlerinden biri olan Siyah Beyaz Aşk yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Pazartesi günleri yayınlanan Siyah Beyaz Aşk’ın 26 Mart tarihli son bölümünde bebeğini aldırmak için kliniğe giden Aslı, son anda vazgeçti ancak gerçekleri Ferhat’tan saklama kararı aldı. Finale ise Yiğit’in hamlesi damga vurdu. Kardeşini durdurmak isteyen Yiğit’in Ferhat’a doğrulttuğu silah ateş aldı. 

Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bu arada Aslı ailesinden geriye kimsenin kalmadığını düşünürken hayatına giren yeğeni Jülide, büyük bir sırrı da beraberinde getirir. Genç, masum, mağdur görünen Jülide ile Aslı’nın hayatı değişecektir. Ferhat ise Namık’la birlikte hayatının en büyük işine adım atarken tehlikenin farkındadır. Aslı’yı ve bebeğini kaybettiğini düşünen Ferhat gözünü karartmış ölüme yürürken, Yiğit de aynı davanın peşindedir. Ferhat’ın karşısına çıkan Yiğit onu kaybetmemek için zor bir kararın eşiğine geldi.

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