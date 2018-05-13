Siyah Beyaz Aşk 30. bölümünde Yeter ailesini derleyip toparlayabilecek mi?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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13.05.2018 - 15:28, Son Güncelleme:

Siyah Beyaz Aşk 30. bölümünde Yeter ailesini derleyip toparlayabilecek mi?

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Siyah Beyaz Aşk 30. bölümünde Yeter ailesini derleyip toparlayabilecek mi?

Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm fragmanı yine heyecan dolu bir bölümün sinyalini verdi. Her bölümünde ayrı bir heyecanın yaşandığı Siyah Beyaz Aşk, 30. yeni bölümü ile pazartesi günü ekranlarda olacak. Aslı'nın Ferhat'ın öfkesini aşkı ile dizginlemeye çalışacağı yeni bölümde, Namık polislerin elinden kaçmayı başardıktan sonra kaçak hayatı yaşamaya başlar. İşte, merakla beklenen Siyah Beyaz Aşak 30. yeni bölüm fragmanı

Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm fragmanı ile izleyicilere küçük ipuçları verdi. Yeni bölümde, Gülsüm, kendilerini yıllarca Namık’a mahkûm edenin Ferhat olduğunu düşündüğü için abisine karşı öfkelidir. Siyah Beyaz Aşk'ın bir diğer gündem konusu ise Yeter’in çocuklarını ve ailesini bir arada tutmasının mümkün olup olamayacağıdır. İşte, merakla araştırılan Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm fragmanı

YENİ BÖLÜMDEN KÜÇÜK İPUÇLARI

Ferhat, babası Nejdet'in ölümünde parmağı olan Namık Emirhan'ı yakalamış ve onu öldürmek üzeredir. Fakat Namık'ın ağzından çıkacak sözler, gerçekleri gün yüzüne çıkaracaktır. Ferhat, hayatının bu zamanına kadar babası bildiği Nejdet'in aslında gerçek babası olmadığını öğrenir ve tüm gerçekle yıkılmanın eşiğine gelir.

Ferhat, polislerin elinden kurtulmayı başaran Namık’ın peşine düşer. Tek amacı polislerden önce Namık’ı bulup, Necdet’in intikamını almaktır. Bu uğurda etrafında ne varsa yakıp yıkmaktan çekinmeyecektir. Aslı ise Ferhat’ın geri dönüşü olmayan bir hata yapmaması için elinden geleni yapacaktır. Bu yolda Ferhat’ı Namık’tan uzak tutmak için Aslı’nın yapacakları ikilinin aşkı arasında yeni engellerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Aslı, Ferhat’ın öfkesini aşkları ile dizginlemeyi başarabilecek midir?

Namık polislerin elinden kaçmayı başardıktan sonra kaçak hayatı yaşamaya başlar. Ferhat, her yerde kendisini ararken, Namık da Ferhat’tan kolay kolay vazgeçmeyeceğini gösterecektir. Namık’ın Ferhat’ı tekrar kendi tarafına çekebilmek için tercih ettiği yol ne olacaktır?

Gülsüm, kendilerini yıllarca Namık’a mahkûm edenin Ferhat olduğunu düşündüğü için abisine karşı öfkelidir. Yeter ise yıllardır sakladığı gerçeğin ortaya çıkışı ile evlatlarını kaybetmenin eşiğine gelecektir. Tüm yaşananlara rağmen Yeter’in çocuklarını ve ailesini bir arada tutması mümkün olabilecek midir?

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Aslı ve Ferhat ayrılmaları yönünde yeniden kesin karar alsalar da bu söylenildiği kadar kolay olmayacaktır. Hem Aslı hem Ferhat birbirlerinden uzaklaşmak istelerde bunu başaramazlar. Aslı, karnında taşıdığı çocuğun cinsiyetini öğrenir ve müjdeli haberi Ferhat'a vermek için yeniden buluşurlar. Dilsiz ile Hülya’nın düğünü, herkesi bir araya getirir. Aslı ile Ferhat, nikah şahidi olurlar. Aslı’yı kolay kolay kaybetmek istemeyen Ferhat, bir araya geldiklerinde müjdeli haberi alır. Aslı, bebeğinin cinsiyetini öğrenmiştir. Ferhat, aralarındaki tüm bağları koparacakken Aslı, erkek bebeği olacağını itiraf eder. Ferhat’ı yeni bir sınav beklemektedir. Aslı’dan vazgeçemeyen Ferhat, önemli bir adımın eşiğindedir.

Aslı’dan intikam almak için bir anda hayatına giren yeğeni Jülide, yeni planları devreye sokmak üzeredir. Annesinin öcünü alabilmek için yeni kozların peşine düşen Jülide, Vildan ile iş birliği yapar. Üstelik Cüneyt’in kendisine olan ilgisi de birlikte hareket etmelerine yol açar. Ferhat ve Aslı’ya karşı olanlarla aynı tarafta yer alan Jülide, adım adım amacına ilerlemektedir.

Ferhat ise geçmişinin üzerinde sis perdesini aralamak üzeredir. Yusuf’un kendisine anlatacakları eşiğinde gerçekleri öğrenmeyi planlayan Ferhat, babasının ölümünün arkasında yatanları öğrenmek ister. Fakat Aslı’nın, Yusuf’u bırakması Ferhat’ın planlarını altüst eder. Dayısı sandığı Namık Emirhan ile yeniden karşı karşıya gelen Ferhat, her geçen gün sonuca daha da yaklaşır.

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