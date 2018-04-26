Siyah Beyaz Aşk 28. yeni bölüm fragmanı: Aslı ayrılmaya karar veriyor
Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yaklaşık 1 dakika süren Siyah Beyaz Aşk 28. bölüm fragmanında Aslı, Ferhat'tan ayrılmaya karar veriyor; Ferhat son sözü söylemesini istiyor! Peki Ferhat, Aslı’yı ayrılık kararından döndürebilecek mi? İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı ve detaylar!
Siyah Beyaz Aşk’ın 23 Nisan tarihli bölümünde final sahnesi kafalarda soru işareti bırakmıştı. Her anı büyük bir merakla takip edilen Siyah Beyaz Aşk’ın son bölümünde Ferhat, Vildan'dan çocuğu olduğunu sonunda Aslı'ya itiraf etmeye karar verdi. Finalde Savcı Yiğit için hazırlanan tuzağa Ferhat’ın düşmesi şok etkisi yarattı. Kiralık katilin Ferhat’ı vurup vurmayacağını merak eden izleyiciler, Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanını bekliyordu. İşte yeni bölümden ilk görüntüler ve detaylar!
Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler şöyle; Aslı, daha fazla kalbinin sesini dinleyemez ve aşk masallarının sonuna geldiklerini ifade eder. Aslı'nın hamileliğinin etkilenmemesi için gerçeği saklayan Ferhat, yaptığı itiraf sonrası büyük bir pişmanlık yaşar. Aslı'yı kaybetmek istemese de diyebileceği daha fazla söz kalmamıştır. Aslı'nın kendisine aşık olduğunu bilir ve ayrılmadan önce son sözlerini duymak ister.
Bu durum Aslı için ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasına gelir. Ferhat ile birlikte birçok engele göğüs geren ikili, bu kez mücadele edemeyecekleri bir savaşın içindedirler. Aslı, Ferhat'ı kaybetmek istemese de bu gerçekle başa çıkamayacaktır.
Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 30 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
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