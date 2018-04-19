Siyah Beyaz Aşk 27. yeni bölüm fragmanında Ferhat itirafa hazırlanıyor
Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Önümüzdeki haftanın ilk günü ekrana gelecek olan Siyah Beyaz Aşk 27. bölümünde Vildan’ın yıllardır sakladığı büyük sır ortaya çıkıyor. Abisinin de baskısıyla harekete geçen Ferhat, bu gerçeği anlatmak için Aslı’lya yüzleşiyor. İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölümünden ilk görüntüler!
16 Nisan’da olaylı bir şekilde final yapan Siyah Beyaz Aşk’ın yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Entrika yüklü sahnelerin eksik olmadığı Siyah Beyaz Aşk’ın son bölümünde Jülide’nin sözleri ortalığı fena karıştırmış, Vildan ve Ferhat yüzleşmişti. Finale ise Aslı’nın eline geçen mektup damga vurmuştu. Aslı, Vildan’ın kızının babasıyla ilgili yazdığı mektuba ulaşmıştı. Mektupta yazanları ve Aslı’nın gerçekleri öğrenip öğrenmeyeceğini merak eden izleyiciler fragmanı sorguluyordu. İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı ve ipuçları!
Vildan ile Jülide'nin bir gece eğlenmek için çıktıklarında, Jülide gizli gerçeği öğrenmişti. Vildan, yıllardır Ferhat'a karşı duyguları olduğunu ve bir gece birlikte olduklarını itiraf etmişti. Bunun üzerine harekete geçen Jülide, tüm ailenin önünde bu durumu ortaya çıkarmıştı. Ferhat ile Jülide'nin yaptırdığı DNA sonucu da bunu doğrulamıştı.
Ferhat ise hamile olan Aslı'dan bu gerçeği saklamak ister. Hamileliğinin etkilenmesini istemeyen Ferhat, doğumdan sonra bunu Aslı'ya açıklamak ister. Fakat işler Ferhat'ın istediği gibi gitmez. Yiğit ile yüzleşen Ferhat, bu gerçeği daha fazla Aslı'dan saklayamayacağını anlar. Aslı ile Ferhat'ın yüzleşmesi, Ferhat'ın sırrını ortaya çıkarır.
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