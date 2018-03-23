Siyah Beyaz Aşk 23. yeni bölüm fragmanı: Aslı bebeği aldırdı mı?
Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Duygu yüklü sahneleriyle ön plana çıkan Siyah Beyaz Aşk son bölüm finalinde hamile olduğu öğrenen Aslı, kürtaj masasına yatmıştı. Aslı- Ferhat çiftinin bebeğinin akıbetini merak eden izleyiciler heyecanla yeni bölümü bekliyor. İşte Siyah Beyaz Aşk 23. bölüm fragmanı ve detaylar!
Kanal D ekranlarının pazartesi akşamlarına damga vuran yapımı Siyah Beyaz Aşk’ın yeni bölüm fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. 19 Mart tarihli Siyah Beyaz Aşk son bölümünde hamilelik haberi Aslı ile Ferhat’ta bomba etkisi yarattı. Boşanma kararından sonra gelen bu gelişme, ikilinin yeni kararlar almasına sebep oldu. Finalde Aslı’nın kürtaj masasına oturduğu esnada Ferhat’ın hastaneye ulaşması kafalarda soru işareti bıraktı. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanına ise Ferhat’ın Aslı’ya hesap sorma anı damga vurdu. Aslı’nın bebeği aldırıp aldırmadığına dair net bir ipucu verilmedi. İşte Siyah Beyaz Aşk 23. bölümünden detaylar!
Aslı ile Ferhat, bebekleri konusunda anlaşmazlığa düşüyor; ikiliyi büyük bir yüzleşme bekliyor! Cem'in ölümünden sonra hayatını farklı bir yönde çizmek isteyen Aslı ile Ferhat, ayrılık noktasına gelirler. Aslı'nın ayrılmak isteğine karşılık Ferhat, boşanmayı istediğini dile getirir. İkili arasında bu anlaşmazlık hızla büyürken, Aslı'nın hamile olduğu haberi herkesi derinden sarsar.
Ferhat'tan baba olamayacağını ifade eden Aslı, bebeğini aldıracağını söyler. Bebeği aldırmak için hastaneye gider. Ferhat ise Aslı'yı durdurabilmek için harekete geçer. Hastaneye geldiği zaman her şey için geç kaldığını düşünen Ferhat, Aslı'dan bunun hesabını sorar. Ferhat'a gerçekleri söylemek istemeyen Aslı, artık bebeğiyle yalnız olduklarını düşünür. Siyah Beyaz Aşk, heyecan dolu yeni bölümüyle 26 Mart Pazartesi 20.00'de!
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