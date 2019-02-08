Sinem Umaş kimdir? (Gelinim Sinem) kaç yaşında?
'Gelinim olur musun?' yarışmasıyla ünlenen Sinem Umaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ve yorumlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Sinem Umaş, özellikle Yeliz Yeşilmen ile yaşadığı tartışmayla hafızalara kazınmıştı. Peki, Sinem Umaş kimdir? (Gelinim Sinem) kaç yaşında?
14 yıl önce katıldığı 'Gelinim Olur Musun' programından hafızalara kazınan gelin adayı Sinem Umaş, 1984 yılında dünyaya geldi. Gelinim Olur Musun' un en ünlü simalarından biri olan Sinem Umaş, yarışmanın damat adaylarından Ata Türk ile çalkantılı bir beraberlik yaşamıştı. Kaynana Semra ile yaşadıkları tartışmalarla hafızalarla yer edinmişti. Ata Türk, 2005 yılında bir otel odasında ölü bulunmuştu. Trabzonspor’da top koşturan futbolcu Bahadır Davran ile yaşadığı bir dönem aşk yaşayan Sinem Umaş, yıllar sonra İşte Benim Stilim yarışmasıyla ortaya çıkmıştı. Sinem Umaş, son olarak Yeliz Yeşilmen ile yaşadığı tartışmayla gündeme geldi. Yeliz Yeşilmen’in sokak hayvanlarını hedef gösterdiğini ifade eden Sinem Umaş, sosyal medya hesabından ateş püskürdü.
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