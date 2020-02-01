Setten yemeğe

Kanal D’de yayınlanan dizinin ekibi, bu bölümü hep birlikte izledi. Sette uyumlu şekilde çalışan ekip, çıktıkları yemekte hem yorgunluk attı, hem de fotoğraflar çektirip sohbet etti. Birbirlerini sevmelerine rağmen boşanan Kerem (Çağlar Ertuğrul) ve Ayşe’nin (Burcu Özberk) tutkulu aşklarını konu alan dizinin yeni bölümü, önümüzdeki çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.





