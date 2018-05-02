Servet final yapıyor! Servet 4. final bölüm fragmanı yayınlandı
Show TV ekranlarında perşembe akşamları izleyiciyle buluşan Servet'in 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayın hayatına kısa bir süre önce başlayan Servet, 3 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanacak olan 4. bölümüyle birlikte final yaparak ekranlara ve seyircisine veda edecek. Peki, Servet'in final bölümünde neler olacak? Servet'in 4. final bölüm fragmanında neler var?
Başrollerinde Yusuf Çim ve Bahar Şahin’in yer aldığı Servet dizisi yarın akşam yayınlanacak 4. bölümüyle birlikte ekran macerasını sonlandıracak. Son bölümde akılda kalan soruların cevap bulacağı Servet'in 4. bölümünü seyirciler merakla bekliyor. Peki, Servet'in finalinde ne olacak? İşte, 4. final bölüm fragmanı...
SERVET 4. BÖLÜM FRAGMANI
Servet dizisinin bu hafta yayınlanacak olan final bölümü yine heyecan ve entrika dolu olacak. Yeni bölümde, Narin kaçırılması Ferah’ı dehşete düşürürken, Can çaresiz! Çevresindeki baskı giderek büyüyor. Narin’i bulma yolunda Kuyu’yla işbirliği yapmak zorunda! Kuyu demek suç demek! Can ne yapacak? Polis Can’ın da peşine düşebilir…
Öte yandan, Duru, boş durmuyor, Hande’yi elde etmek isteyen eski nişanlısı Efe’ye iyiden iyiye yol verirken, Belkıs kontrolü kaybetmemeye çalışıyor. Ama kontrolü kaybeden biri var. Korkmaz, Selo’nun tahriklerine artık dayanamıyor. Hayatının en zor iki gününde Can, söz verdiği gibi Narin’i bulabilecek mi? Ferah’a verdiği sözü tutup aşk için büyük bir adım atabilecek mi?
SERVET DİZİSİ FİNAL YAPIYOR
Show TV'nin Ortaks Yapım imzalı dizisi Servet, perşembe akşamı yayınlanacak olan 4. bölümüyle ekranlara veda edecek. Proje tasarımını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı ve senaryosunu Murat Boyacıoğlu’nun yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyordu. Genç jenerasyonun gözde oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin’in başrollerini paylaştığı dizide Ali Sürmeli, Arsen Gürzap, Tülay Günal, Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli, Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi güçlü isimler de yer alıyordu.
GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?
Show TV ekranlarından izleyiciyle buluşan servet dizisinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde, Kudret Fettah, “Bu aileyi elinde tutmak istiyorsan yumruğu masaya sert vuracaksın!” sözleriyle ağırlığını hissettirirken Can, Hande’ye aşık olmadığını itiraf ediyor. Savcı Yaşar’ın Fettahların peşini bırakmadığı tanıtımda Narin büyük bir tehlike altına giriyor. Can ve Ferah yakınlaşırken, Ferah’ın sarıldığı Kudret Fettah’ın “Bu kız beni çok eskilere götürdü!” sözleri dikkat çekiyor.
Öte yandan, Bahar, Can’ın nişanlısı Hande ile tanışırken Hande, gerçekleri söylemediği için Can’a hesap soruyor. Belkıs’ın “Biz katil değiliz!” diyerek gözünü karartan Yener’i engellemeye çalıştığı tanıtımda Narin’in yaşadığı tehlike gerilimi tırmandırıyor. Can ve Ferah yakınlaşırken, Kudret Fettah’ın “Unutma insanları hataları öldürür!” sözleri dikkat çekiyor.
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