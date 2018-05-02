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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
02.05.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Servet final yapıyor! Servet 4. final bölüm fragmanı yayınlandı

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Servet final yapıyor! Servet 4. final bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV ekranlarında perşembe akşamları izleyiciyle buluşan Servet'in 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayın hayatına kısa bir süre önce başlayan Servet, 3 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanacak olan 4. bölümüyle birlikte final yaparak ekranlara ve seyircisine veda edecek. Peki, Servet'in final bölümünde neler olacak? Servet'in  4. final bölüm fragmanında neler var?

Başrollerinde Yusuf Çim ve Bahar Şahin’in yer aldığı Servet dizisi yarın akşam yayınlanacak 4. bölümüyle birlikte ekran macerasını sonlandıracak. Son bölümde akılda kalan soruların cevap bulacağı Servet'in 4. bölümünü seyirciler merakla bekliyor. Peki, Servet'in finalinde ne olacak? İşte, 4. final bölüm fragmanı...

SERVET 4. BÖLÜM FRAGMANI

Servet dizisinin bu hafta yayınlanacak olan final bölümü yine heyecan ve entrika dolu olacak. Yeni bölümde, Narin kaçırılması Ferah’ı dehşete düşürürken, Can çaresiz! Çevresindeki baskı giderek büyüyor. Narin’i bulma yolunda Kuyu’yla işbirliği yapmak zorunda! Kuyu demek suç demek! Can ne yapacak? Polis Can’ın da peşine düşebilir…

Öte yandan, Duru, boş durmuyor, Hande’yi elde etmek isteyen eski nişanlısı Efe’ye iyiden iyiye yol verirken, Belkıs kontrolü kaybetmemeye çalışıyor. Ama kontrolü kaybeden biri var. Korkmaz, Selo’nun tahriklerine artık dayanamıyor. Hayatının en zor iki gününde Can, söz verdiği gibi Narin’i bulabilecek mi? Ferah’a verdiği sözü tutup aşk için büyük bir adım atabilecek mi?

SERVET DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

Show TV'nin Ortaks Yapım imzalı dizisi Servet, perşembe akşamı yayınlanacak olan 4. bölümüyle ekranlara veda edecek. Proje tasarımını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı ve senaryosunu Murat Boyacıoğlu’nun yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyordu. Genç jenerasyonun gözde oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin’in başrollerini paylaştığı dizide Ali Sürmeli, Arsen Gürzap, Tülay Günal, Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli, Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi güçlü isimler de yer alıyordu.

GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?

Show TV ekranlarından izleyiciyle buluşan servet dizisinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde, Kudret Fettah, “Bu aileyi elinde tutmak istiyorsan yumruğu masaya sert vuracaksın!” sözleriyle ağırlığını hissettirirken Can, Hande’ye aşık olmadığını itiraf ediyor. Savcı Yaşar’ın Fettahların peşini bırakmadığı tanıtımda Narin büyük bir tehlike altına giriyor. Can ve Ferah yakınlaşırken, Ferah’ın sarıldığı Kudret Fettah’ın “Bu kız beni çok eskilere götürdü!” sözleri dikkat çekiyor.

Öte yandan, Bahar, Can’ın nişanlısı Hande ile tanışırken Hande, gerçekleri söylemediği için Can’a hesap soruyor. Belkıs’ın “Biz katil değiliz!” diyerek gözünü karartan Yener’i engellemeye çalıştığı tanıtımda Narin’in yaşadığı tehlike gerilimi tırmandırıyor. Can ve Ferah yakınlaşırken, Kudret Fettah’ın “Unutma insanları hataları öldürür!” sözleri dikkat çekiyor.

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