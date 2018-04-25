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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
25.04.2018 - 09:39, Son Güncelleme:

Servet 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Hande Can'a hesap soruyor

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Servet 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Hande Can'a hesap soruyor

Yakın zaman önce ekran macerasına başlayan Servet dizisinin merakla beklenen 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 26 Nisan günü yayınlanacak 3. bölüme dair birçok önemli ipucu veren fragman, diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. Dizinin yayınlanan 3. yeni bölüm fragmanına, Hande'nin kendisine gerçekleri söylemeyen Can'a hesap sorması damga vurdu. Peki, Servet 3. bölüm 2. fragmanında başka neler var? Servet'in yeni bölümünde neler olacak?

Başrollerinde Yusuf Çim, Bahar Şahin ve Ali Sürmeli'nin yer aldığı Servet dizisinin heyecanla araştırılan 3. bölümüne ait 2. fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Sevilen dizisin yeni bölümüne dair 2. fragman dizinin yayınlanmasına kısa bir süre kala yayınlandı. Fragmanda izleyicilerin dikkatini en çok çeken konu Ferah, Can’ın nişanlısı Hande ile tanışırken Hande'nin gerçekleri söylemediği için Can’a hesap sorması oldu.  İşte, Servet dizisinin 3. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet.

SERVET 3. BÖLÜM FRAGMANI

Servet dizisinin bu hafta yayınlanacak olan bölümü yine heyecan ve entrika dolu olacak. Yeni bölümde Kudret Fettah, “Bu aileyi elinde tutmak istiyorsan yumruğu masaya sert vuracaksın!” sözleriyle ağırlığını hissettirirken Can, Hande’ye aşık olmadığını itiraf ediyor. Savcı Yaşar’ın Fettahların peşini bırakmadığı tanıtımda Narin büyük bir tehlike altına giriyor. Can ve Ferah yakınlaşırken, Ferah’ın sarıldığı Kudret Fettah’ın “Bu kız beni çok eskilere götürdü!” sözleri dikkat çekiyor.

Öte yandan, Ferah, Can’ın nişanlısı Hande ile tanışırken Hande, gerçekleri söylemediği için Can’a hesap soruyor. Belkıs’ın “Biz katil değiliz!” diyerek gözünü karartan Yener’i engellemeye çalıştığı tanıtımda Narin’in yaşadığı tehlike gerilimi tırmandırıyor. Can ve Ferah yakınlaşırken, Kudret Fettah’ın “Unutma insanları hataları öldürür!” sözleri dikkat çekiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Show TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Servet dizisinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde, Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü Selman’ın İstanbul’a getirdiği Özlem kim? Can’ın, aradığı kız mı, yoksa o kızın kim olduğunu bilen kız mı? Kudret Fettah, torunu olduğunu henüz bilmediği Ferah’a, yakınlık hissederken Sevim, yıllar önce hayatını kurtardığı Ferah, için yapacaklarının henüz bitmediğini anlıyor. Polis Korkmaz’ın peşinde.

Ferah ve Can ortak kaderlerinde giderek birbirlerine yakınlaşırken, aşkın tılsımıyla mıknatıs gibi birbirlerine çekiliyorlar. Yener’in eline kan bulaşmak üzere. Selin deşifre olurken, Belkıs’ın karanlık yüzü gittikçe büyüyor. Savcı Yaşar’ın Sevim’le olan münasebeti ne? Servet oyunu geri dönüşü olmayan tehlikeli bir yola giriyor.

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