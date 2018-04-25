Servet 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Hande Can'a hesap soruyor
Yakın zaman önce ekran macerasına başlayan Servet dizisinin merakla beklenen 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 26 Nisan günü yayınlanacak 3. bölüme dair birçok önemli ipucu veren fragman, diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. Dizinin yayınlanan 3. yeni bölüm fragmanına, Hande'nin kendisine gerçekleri söylemeyen Can'a hesap sorması damga vurdu. Peki, Servet 3. bölüm 2. fragmanında başka neler var? Servet'in yeni bölümünde neler olacak?
Başrollerinde Yusuf Çim, Bahar Şahin ve Ali Sürmeli'nin yer aldığı Servet dizisinin heyecanla araştırılan 3. bölümüne ait 2. fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Sevilen dizisin yeni bölümüne dair 2. fragman dizinin yayınlanmasına kısa bir süre kala yayınlandı. Fragmanda izleyicilerin dikkatini en çok çeken konu Ferah, Can’ın nişanlısı Hande ile tanışırken Hande'nin gerçekleri söylemediği için Can’a hesap sorması oldu. İşte, Servet dizisinin 3. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet.
SERVET 3. BÖLÜM FRAGMANI
Servet dizisinin bu hafta yayınlanacak olan bölümü yine heyecan ve entrika dolu olacak. Yeni bölümde Kudret Fettah, “Bu aileyi elinde tutmak istiyorsan yumruğu masaya sert vuracaksın!” sözleriyle ağırlığını hissettirirken Can, Hande’ye aşık olmadığını itiraf ediyor. Savcı Yaşar’ın Fettahların peşini bırakmadığı tanıtımda Narin büyük bir tehlike altına giriyor. Can ve Ferah yakınlaşırken, Ferah’ın sarıldığı Kudret Fettah’ın “Bu kız beni çok eskilere götürdü!” sözleri dikkat çekiyor.
Öte yandan, Ferah, Can’ın nişanlısı Hande ile tanışırken Hande, gerçekleri söylemediği için Can’a hesap soruyor. Belkıs’ın “Biz katil değiliz!” diyerek gözünü karartan Yener’i engellemeye çalıştığı tanıtımda Narin’in yaşadığı tehlike gerilimi tırmandırıyor. Can ve Ferah yakınlaşırken, Kudret Fettah’ın “Unutma insanları hataları öldürür!” sözleri dikkat çekiyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Show TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Servet dizisinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde, Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü Selman’ın İstanbul’a getirdiği Özlem kim? Can’ın, aradığı kız mı, yoksa o kızın kim olduğunu bilen kız mı? Kudret Fettah, torunu olduğunu henüz bilmediği Ferah’a, yakınlık hissederken Sevim, yıllar önce hayatını kurtardığı Ferah, için yapacaklarının henüz bitmediğini anlıyor. Polis Korkmaz’ın peşinde.
Ferah ve Can ortak kaderlerinde giderek birbirlerine yakınlaşırken, aşkın tılsımıyla mıknatıs gibi birbirlerine çekiliyorlar. Yener’in eline kan bulaşmak üzere. Selin deşifre olurken, Belkıs’ın karanlık yüzü gittikçe büyüyor. Savcı Yaşar’ın Sevim’le olan münasebeti ne? Servet oyunu geri dönüşü olmayan tehlikeli bir yola giriyor.
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