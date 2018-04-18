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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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18.04.2018 - 14:16, Son Güncelleme:

Servet 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

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Servet 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekranlara gelen Servet dizisinin merakla beklenen 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 19 Nisan günü yayınlanacak 2. bölüme dair birçok önemli ipucu veren fragman, diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. Dizinin yayınlanan 2. fragmanına Can ve Ferah'ın yaşadığı romantik dakikalar damga vurdu. Peki, Servet 2. bölüm fragmanında başka neler var? Servet'in yeni bölümünde neler olacak?

Servet dizisinin merakla beklenen 2. bölümüne ait 2. fragman izleyicilerle paylaşıldı. Perşembe akşamları yayınlanacak olan ve 12 Nisan akşamı ekran macerasına başlayan dizinin yeni bölüm 2. fragmanı dizinin ekranlara gelmesine kısa bir süre kala yayınlandı. fragman heyecanla beklenen yeni bölüme dair ipuçları veriyor. İşte, Servet dizisinin 2. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet.

SERVET 2. BÖLÜM FRAGMANI

Servet dizisinin bu hafta yayınlanacak olan bölümünde, Can’ın gönlüne Ferah düşerken, Hande’yle sanıldığı gibi yakın bir ilişkisi olmayan Can, vefa duygusu ve aşkın sarsıcı gücü arasında sıkışmaya başlıyor. Yener uzun zamandır üzerinde çalıştığı Kaya Gazı Projesinin boş bir proje olmadığını, babasının adını bile bilmediği bir kıza bıraktığı toprakların, ne kadar değerli olduğunu Belkıs’a ispatlıyor. Belkıs ne yapacak? Hedefine ulaşmak için ölüm emri verecek kadar gözü kararmış Yener için tehlikeli bir yola mı girecek, yoksa onu bu yoldan vaz mı geçirecek?

Öte yandan Çocuk Esirgeme Kurumundan kaçan Narin, Polis tarafından aranırken, yerel basına düşen haber Can’ın başını ağrıtacakmış gibi görünüyor. Duru, aile içinde giderek yalnızlaşan Can’la yakınlık kurmaya çalışırken, gerçekte amacı ne? Kudret Fettah, işlediği günahın, vicdan azabıyla boğuşurken, Savcı Yaşar neyin peşinde? Servet oyunu Yener’in ilk hamlesiyle başlıyor. 

SERVET'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Başrollerinde Yusuf Çim, Bahar Şahin ve Ali Sürmeli'nin yer aldığı Servet’in ilk bölümünde Kudret Fettah, işlediği büyük günahı ona hatırlatan bir mektup aldığında, iyilikle kötülük aynı anda harekete geçer. Gerçek değerini bilmediği bir araziyi, henüz adını bile bilmediği torununa vasiyetinde bırakan Kudret, Can’ı

Yaşadığı Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan ayrılmak zorunda kalan Ferah, Narin ile Korkmaz’ın ardından Adana’dan İstanbul’a gitmek zorunda kalır. Henüz haberi olmadığı dev serveti Ferah için tehlikelerle dolu bir hayat kavgasının başlangıcı demektir.

Yener ve annesi Belkıs, babasının gizlice hazırlattığı vasiyetin içinde bulunduğu kasayı açmak için harekete geçmiştir. Yener’in açacağı kasadan ellerinden kayıp gidecek olan dev bir servet değil, bitti sanılan büyük düşmanlıklar, birbirlerinden nefret eden aileler, insanların güç ve para uğuruna yapmaya gönüllü oldukları kötülükler de çıkacaktır.

SERVET DİZİSİNİN GENEL KONUSU

Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizisinin konusu şöyle; Ferah Feza (Bahar Şahin) her yıl 18 yaşını doldurup, kaldıkları yetiştirme yurtlarından ayrılmak zorunda olan binlerce gençten biriydi. Ancak diğerlerinden önemli bir farkı vardı, kimsesiz değildi. Henüz bilmese de büyük bir ailesi vardı ve hayalini bile kuramayacağı kadar zengindi. Can Yiğit (Yusuf Çim) 29 yaşındaydı. Tıpkı Ferah gibi anne ve babasını kaybetmişti. Evlatlık gibi büyümüş olsa da ülke çapında önemli bir iş adamının kanatları altında, onun oğlundan farksız, her istediğini yapabilecek güçteydi. Bu yaşta kimsenin kolay sahip olamayacağı bir güce ve paraya sahipti, bu büyük aileyi yönetiyordu.

Fettah Holding’in sahibi Kudret Fettah’ın(Ali Sürmeli) talimatıyla asıl kimliğini bilmediği Ferah’a, hakkı olan serveti vermek için yola çıktığında bu yolun hem Ferah’ın hem de kendisinin sınavı olacağını bilmiyordu. Can ve Ferah, paylaşılamayan dev bir servet için yapılan kavganın ortasında kaldılar. Herkesin kendi servetini aradığı bu hayatta zorlu sınavlardan geçeceklerdi; Can, Ferah için kendisinin bile tahmin edemeyeceği kadar ileri gidecek her şeyi, herkesi karşısına alacaktı. Birbirlerini yaşatmak için saf aşklarından vazgeçmeleri gerekiyordu. Bu kirli kavga servet peşinde koşan herkesi içine çekecek, temiz kalmayı başaranlar hayattaki servetlerine kavuşacaktı.

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