Serel Yereli kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
Genç oyuncu Serel Yereli'nin kim olduğu son günlerde merak konusu oldu. Instagram hesabında yaptığı paylaşımlar ve zaman zaman basında çıkan haberler sonrası kim olduğu merak edilen Serel Yereli hakkında vatandaşlar, merak ettikleri konuları internette araştırıyor. Peki, Serel Yereli kimdir? Serel Yereli kaç yaşında?
Son dönemin tanınan isimlerinden olan Serel Yereli, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Serel Yereli hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette Serel Yereli'nin kariyeri ve kim olduğuna dair araştırma yapıyor. İşte, Serel Yereli hakkında tüm merak edilenler...
Tam adı Buse Serel Yereli olan güzel oyuncu 19 Nisan 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Küçük yaşlarından itibaren müziğe ve tiyatroya son derece ilgili duyan Serel Yereli, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim hayatına devam ediyor. Babasını 16 yaşındayken ani bir kalp krizi sonucu kaybeden Yereli, 2012 yılında "O Ses Türkiye" yarışmasına katıldı ve yarışmada ilk turda elendi.
İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil bilen Serel Yereli, Craft Atölye ve Bahar Kerimoğlu'ndan oyunculuk eğitimi de almıştır. 2016 yılında televizyon dünyasına adım atan Serel Yereli, Kanal D ekranlarında yayınlanan "Bodrum Masalı" dizisi ile birlikte ilk defa profesyonel oyunculuk kariyerine geçiş yaptı. Güzel oyuncu bu projede Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Hilmi Cem İntepe ve Bora Cengiz gibi başarılı isimlerle birlikte rol almıştır.
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