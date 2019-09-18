Seray Sever Gel Konuşalım’da neden yok?
Gel Konuşalım’ın sunucularından Seray Sever’in programda yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Yaz sezonundan bu yana Gel Konuşalım ekibine dahil olan Seray Sever’in akıbeti program takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Seray Sever Gel Konuşalım’da neden yok, ayrıldı mı?
Gündüz kuşağı programı Geli Konuşalım’ın saati yeniden revize edildi, program artık 9.30-14.00 saatleri arasında yayınlanıyor. 09-30-11.30 arasında Cansu Canan Özgen’in Hakan Ural’a eşlik ediyor, 11.30’dan sonra ise Seray Sever ve Eylem İpek Şafak programa dahil oluyor. Bu nedenle programın ilk 1 saatinde ünlü sunucu yer almıyor.
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