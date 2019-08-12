Sen Benim HerŞeyimsin filminin oyuncuları kimler?
Kendini kucağında bir bebekle bulan bekar bir adamın hayatının anlatıldığı filmde, başrolleri Tolga Çevik, Cengiz Bozkurt ve Melis Birkan paylaşıyor. İşte, Sen Benim HerŞeyimsin filminin oyuncuları ve konusuna ilişkin tüm detaylar...
Sen Benim HerŞeyimsin filmi “Instructions Not Included” isimli 2013 yapımı bir Meksika yapımından uyarlandı. Filmin Konusu ise şöyle: “Babasının 'Korku bir kurda benzer. Onu yenmen için tam gözünün içine bakacaksın' mottosuyla yetiştirmeye çalıştığı Sedat (Tolga Çevik) çok küçükken öksüz kalır. Çıralı’da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün Pınar (Melis Birkan) tarafından kucağına bırakılan bir bebekle kendini 'baba' olarak bulur. İstanbul’a gelir ve kaderin cilvesiyle Birol (Cengiz Bozkurt) ile karşılaşarak “korkularının gözünün içine bakacağı” bir meslek edinir. Sedat’ın hayatı artık “Sen Benim HerŞeyimsin”dediği kızının etrafındadır. Kızı için bir masal dünyası yaratır ve onu dünyanın gerçeklerinden korumak için elinden geleni yapar. Baba ile kızın, masal gibi hayatı, anne tekrar ortaya çıkana dek eğlenceli ve heyecanlı bir macera olarak devam edecektir...”
Filmde Tolga Çevik, Cengiz Bozkurt ve Melis Birkan'dan başka Tuna Çevik, Reha Özcan, Hülya Gülşen Irmak, Tuncay Beyazıt, Cem Cücenoğlu ve Ali Uyandıran gibi isimler de rol alıyor.
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