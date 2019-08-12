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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.08.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

Sen Benim HerŞeyimsin filminin oyuncuları kimler?

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Sen Benim HerŞeyimsin filminin oyuncuları kimler?

Kendini kucağında bir bebekle bulan bekar bir adamın hayatının anlatıldığı filmde, başrolleri Tolga Çevik, Cengiz Bozkurt ve Melis Birkan paylaşıyor. İşte, Sen Benim HerŞeyimsin filminin oyuncuları ve konusuna ilişkin tüm detaylar...

Sen Benim HerŞeyimsin filmi “Instructions Not Included” isimli 2013 yapımı bir Meksika yapımından uyarlandı. Filmin Konusu ise şöyle: “Babasının 'Korku bir kurda benzer. Onu yenmen için tam gözünün içine bakacaksın' mottosuyla yetiştirmeye çalıştığı Sedat (Tolga Çevik) çok küçükken öksüz kalır. Çıralı’da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün Pınar (Melis Birkan) tarafından kucağına bırakılan bir bebekle kendini 'baba' olarak bulur. İstanbul’a gelir ve kaderin cilvesiyle Birol (Cengiz Bozkurt) ile karşılaşarak “korkularının gözünün içine bakacağı” bir meslek edinir. Sedat’ın hayatı artık “Sen Benim HerŞeyimsin”dediği kızının etrafındadır. Kızı için bir masal dünyası yaratır ve onu dünyanın gerçeklerinden korumak için elinden geleni yapar. Baba ile kızın, masal gibi hayatı, anne tekrar ortaya çıkana dek eğlenceli ve heyecanlı bir macera olarak devam edecektir...”

Filmde Tolga Çevik, Cengiz Bozkurt ve Melis Birkan'dan başka Tuna Çevik, Reha Özcan, Hülya Gülşen Irmak, Tuncay Beyazıt, Cem Cücenoğlu ve Ali Uyandıran gibi isimler de rol alıyor.

 

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